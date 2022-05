Bimba di quattro anni cade dal terzo piano di una palazzina. Mistero sulla dinamica. La mamma tenta il suicidio. La piccina trasportata in eliambulanza ad Ancona

MACERATA - Una bimba (e non un maschietto come sembrava in un primo momento) cade dal terzo piano di una palazzina: un volo di circa dieci metri. Misteriose le cause del volo dall'abitazione di via Dante Alighieri, una traversa di viale Don Bosco, una strada in prossimità del centro storico. La piccola ha 4 anni ed è di origini indiane. E' successo intorno alle 16, quando era nell'abitazione con i genitori. Ora la bambina è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Salesi di Ancona. Le indagini sono condotte dagli agenti dellla Squadra mobile e coordinate dal Pm Stefania Ciccioli. Il 118 ha soccorso anche la madre della bambina, che presentava ferite ai polsi e l'ipotesi è che si sia trattato di un gesto autolesionistico (è stata portata all'ospedale di Macerata).

21:27

