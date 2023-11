Battistoni: «Nominata Barbara Antolini nuova coordinatrice di Forza Italia per la città di Macerata»

MACERATA - Questa mattina il Commissario Regionale di Forza Italia Marche onorevole Francesco Battistoni ha nominato Barbara Antolini nuova Coordinatrice del partito per la città di Macerata. «Oggi in accordo con il Commissario Provinciale di Macerata Gianluca Pasqui ho nominato la nuova Coordinatrice per la città di Macerata nella figura dell'Avvocatessa e Consigliera comunale Barbara Antolini». Lo dichiara in una nota il Commissario regionale per le Marche On. Francesco Battistoni, Vice Presidente della Commissione Ambiente alla Camera dei deputati.

Il ringraziamento a Michele Bacchi



«Ringrazio Michele Bacchi per l'ottimo lavoro svolto in questi anni. Barbara oggi ricopre la carica di Consigliere del Comune di Macerata e ha quindi maturato un’importante esperienza nel campo politico dimostrando un fedele e storico attaccamento al nostro movimento. Sono certo che con le sue numerose iniziative, saprà guidare il Partito a Macerata con equilibrio e impegno lanciando Forza Italia in ottica futura come il Partito di maggior affidabilità nel territorio, sotto la guida del nostro Segretario Nazionale onorevole Antonio Tajani»