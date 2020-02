L’arbitro punito con un Daspo finisce agli arresti domiciliari per stalking alla ex compagna

Ultimo aggiornamento: 07:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Avrebbe aggredito la ex in più occasioni, per una amara coincidenza è statoil giorno di. Il giovane, di 31 anni, è unfinito di recente alla ribalta per un atto di violenza commesso dopo una partita di calcio di seconda categoria e per il quale è stato sanzionato con undi un anno (primo caso in Italia). L’ordinanza emessa dal gip Claudio Bonifazi su richiesta della Procura, riguarda una serie dicompiuti nei confronti della ex compagna dopo che lei aveva messo la parola fine al loro rapporto.LEGGI ANCHE:Ora il 31enne è a casa in regime di arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, è accusato di stalking, lesioni aggravate continuate e violenza privata.