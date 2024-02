«Devo assumere molto zinco per fare bodybuilding»: ragazzo mangia 39 monete e 37 magneti e finisce in ospedale

Integratori, steroidi, ormoni. Usare sostanze (naturali e dopanti) per alcuni bodybuilder è pratica comune, ma pensare di assumere lo zinco ingoiando delle monete e dei magneti è un'idea piuttosto originale. Idea che qualcuno ha messo in atto in India, dove in un ospedale di Nuova Delhi si sono ritrovati a operare un 26enne che aveva ingerito 37 magneti e 39 monete perché, secondo il paziente, «lo zinco aiuta nel bodybuilding».

Il giovane lamentava dolori addominali da più di 20 giorni, continuando a vomitare ripetutamente, scrive India Today. Una radiografia del ragazzo mostrava degli oggetti nell'addome a forma di monete e magneti. Successivamente, una TAC ha evidenziato che questi stavano causando il blocco dell'intestino. È stato deciso quindi di operare d'urgenza il giovane paziente nell'ospedale Sir Ganga Ram della capitale indiana.

I medici hanno detto che un totale di 39 monete (da 1, 2, 5 rupie) e 37 magneti sono stati recuperati dal suo stomaco.

Una radiografia post-operatoria del paziente ha confermato che tutti i corpi estranei erano stati rimossi dal suo corpo e, grazie al pronto intervento dei chirurghi, il giovane è stato dimesso in buone condizioni di salute dopo sette giorni.