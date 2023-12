Bodybuilder morto a 30 anni, Alfredo Martìn sui social diceva: «Prendo steroidi, ma cuore e reni sono sani»

È morto all'età di 30 anni Alfredo Martìn, conosciuto sui social con il nome di Villano Fitness o Héroe Fitness. Il bodybuilder spagnolo era molto seguito su Instagram e Youtube, dove raccontava i suoi allenamenti intensivi e ammetteva candidamente di assumere anabolizzanti per favorire la crescita della massa muscolare. L'annuncio della morte di Villano Fitness è stato dato dalla fidanzata Vera Schroeder, anche lei culturista.

Alfredo Martìn, il bodybuilder morto a 30 anni

In uno dei suoi ultimi video social, il mastodontico bodybuilder rivelò di prendere steroidi da quando aveva 25 anni.

Specificando poi: «Mi faccio controllare il cuore e i reni perché è dannoso per loro e so che rischio un infarto... Ma ehi, sono sano». Non è chiaro al momento se il decesso di Alfredo Martìn sia collegato all'assunzione di sostanze anabolizzanti.

La dedica della fidanzata

La fidanzata Vera Schroeder in uno degli ultimi post Instagram ha voluto ricordare Villano Fitness con una dedica struggente: «Non immaginavo cosa significasse toccare il fondo perché nessuno così vicino a me è mai morto, ma sto scoprendo che quello che viene dopo la perdita è più duro ancora! Il ritorno in una casa vuota, la mancanza di risposte quando dico ti amo, tutte le piccole cose che facevamo insieme... Niente riempirà mai questo vuoto».