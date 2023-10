Villa Frescot, in vendita la casa di Gianni Agnelli a Torino: la figlia Margherita vuole cederla (a un prezzo da capogiro)

L'indirizzo è strada San Vito/Revigliasco, il numero civico non c'è. Dietro un muro di cinta e un cancello, ci sono tre edifici: quello più grande che rappresenta la casa torinese degli Agnelli, poi Villa Bona che era la casa dove viveva Edoardo Agnelli, il figlio dell'Avvocato morto precipitando da un viadotto sulla Torino-Savona, e una terza villetta un po' dependance un po' "seconda casa" dell'Avvocato. Oggi Villa Frescot, la villa ottocentesca sulla collina torinese circondata dalla quiete dei castagni, la casa più amata dall’Avvocato Gianni Agnelli, è in vendita.

I quadri scomparsi dalla villa





La notizia, intercettata da Report, circola a Torino da prima dell’estate. Margherita Agnelli, già alle prese con una dura battaglia legale con i figli sulla ripartizione dell’eredità della madre Marella che si è aggravata con la scomparsa di alcuni dipinti da Villa Frescot, avrebbe deciso di liquidare un bene patrimoniale non più utilizzato. Dopo la morte di Giovanni Agnelli, la nuda proprietà è passata a Margherita Agnelli con il diritto di usufrutto a Donna Marella, che però preferiva la residenza di Samanden in Svizzera o il suo riad in Marocco: allora è venuto ad abitarci per diversi anni John Elkann con moglie e figli, pagando una sorta di affitto alla nonna.

La villa con il frutteto

Alla morte di quest'ultima, la proprietà, così come quella di Villar Perosa e della residenza romana, è tornata a Margherita. E' proprio rientrando nella villa che la figlia dell'Avvocato si sarebbe resa conto della scomparsa di alcune delle opere d'arte che vi erano custodite. In particolare un Monet che molti ricordano di aver sempre visto lì, tra cui Evelina Christillin, ma che adesso fa parte di quei capolavori scomparsi e al centro di un giallo internazionale.

Piscina interrata, parco, frutteto, giardini. Si parla di cifre importanti, più di 10 milioni di euro, ovviamente trattabili. Ma la vendita non sarà cosa facile, c’è il timore infatti di infilarsi in una diatriba familiare Agnelli-Elkann dai contorni ancora tutti da chiarire. Nello stesso perimetro di Villa Frescot ci sono anche Villa Bona, la residenza di Edoardo Agnelli, il figlio dell’avvocato, e la terza villetta, una sorta di seconda casa dell’Avvocato. Quindi non è escluso un frazionamento o una vendita a più soggetti. I tempi per la conclusione della transazione si annunciano lunghi.