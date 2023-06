Margherita Agnelli, chi sono i 5 figli (non Elkann) in guerra con i fratelli per l'eredità della nonna

Una guerra in perfetto stile Beautiful. Madre contro figli, fratellastri contro fratellastri. E in mezzo un'eredità milionaria che porta il nome di una delle famiglie più ricche e blasonate di Italia: gli Agnelli. Margherita Agnelli, figlia di Marella Caracciolo e di Gianni Agnelli, da oltre 16 anni è in guerra con i suoi primi tre figli avuti da Alain Elkann: John, Ginevra e Lapo. I primi di una lunga serie di nascite: perché Margherita, 67 anni, di figli ne ha avuti poi altri cinque dal secondo marito Serge de Palhen: Maria, Pietro, Anne, Sofia e Tatiana. E proprio i figli avuti da de Palhen, conte di origine francese che in passato sarebbe stato manager in Fiat, si sarebbero schierati a favore della madre nella causa legale per il patrimonio della madre Marella che la vede scontrarsi con i primi tre figli. Reclamando almeno 1,1 miliardo.

Figli di serie B

Secondo quanto dichiarò proprio Margherita qualche anno fa i cinque figli de Palhen sarebbero sempre stati considerati «figli di serie B», rispetto agli altri - gli Elkann appunto - a cui nonna Marella ha lasciato il suo prezioso patrimonio. «Mia madre mi ha sottratto un figlio come fosse suo», disse nel 2004 Margherita in un'intervista al settimanale "F", riferendosi al primogenito John Elkann. Una frase che oggi aiuta a capire lo scenario della guerra legale che sta infuriando sull'asse Agnelli-Elkann.

La lite con il figlio John

La storia burrascosa tra Margherita Agnelli e suo figlio John Elkann partirebbe da un licenziamento, quello del suo secondo marito Serge de Pahlen, cooptato come dirigente Fiat in Brasile, Francia e Russia: nel 2005 venne licenziato e fu chiaro che nessuna ricucitura tra Margherita, donna Marella e John Elkann sarebbe stata possibile. Nervi tesi testimoniati dall'assenza, che fece molto rumore al tempo, di Margherita al battesimo del nipote Leone Mosè, primo figlio di John Elkann e Lavinia Borromeo.

Le parole di Lapo sulla madre «autolesionista»

«Mia madre è autolesionista: ha diviso la famiglia in due», disse Lapo Elkann nel 2020 al Corriere della Sera, commentando così le vicende e le discussioni: «Non è possibile dialogare con mia madre, avendoci provato io un milione di volte. Io non sono in grado di carpire e capire che infanzia ha avuto, ma ho capito con tristezza che è autodistruttiva e autolesionista e fa prevalere cose che io non farei prevalere su quello che dovrebbe essere una famiglia. Lei ha diviso la famiglia in due. Nel futuro, amerei che non ci fossero battaglie, ma le vuole lei e, se c’è da difenderci, ci difenderemo. È una scelta sua e io me ne rammarico. Fortunatamente, e molto tristemente, mi ci sono abituato. Ho dovuto imparare a proteggermi. Ci convivo accettandolo: mi rendo conto che mia madre ha visioni contorte e illogiche di come stanno i fatti».

Proprio nel 2019, ai funerali di donna Marella, l'unità familare sembrava essersi ricomposta. Ma era solamente un'unione di facciata, una ricomposizione "da funerale".

Maria e i figli "sottratti"

Se della vita (privata e non) di John Elkann, Ginevra e Lapo sappiamo quasi tutto, poco invece si conosce degli altri cinque figli di Margherita Agnelli. Maria de Palhen è nata a Rio de Janeiro, ha vissuto per lunghi anni ed è cresciuta insieme a John, Lapo e Ginevra, abitando con loro nelle diverse «peregrinazioni» familiari tra Brasile, Londra, Neuilly sur Seine vicino a Parigi e infine Allaman, vicino a Ginevra. Ha 3 figli, Anastasia e Sergej dalla precedente unione con Georg Maevskj e Roman.

E' per il momento l’unica fuori dalla disputa contro gli Elkann, perché in rotta con la madre per una questione sulla custodia dei figli di lei, Anastasja e Serghiey.

Tutto comincia nel lontano 2006. Maria sposa, a Mosca, Georgy Maevskiy, ragazzo georgiano conosciuto all’università Lomonosov dove studia legge e scienze politiche. Margherita e Serge fin da subito sono contrari al matrimonio. Maria per evitare altre tensioni, ed essendo in procinto di partorire la sua prima bambina, decide di tornare a vivere in Svizzera dai genitori, con il marito. Una volta partorito, Maria, il marito e la piccola Anastasja Marella, tornano in Russia. Precisamente in Siberia, dove Georgy ha trovato lavoro. Nel frattempo, nel 2009, nasce il secondo figlio, il piccolo Sergey. Il matrimonio poco dopo, nel 2010, finisce.

Dalla Svizzera partono Margherita e Serge de Pahlen, per chiedere di poter portare con loro i nipotini per passare insieme le imminenti festività natalizie. La figlia li potrà raggiungere appena possibile. Il genero, sulle prime, si irrigidisce e non firma il permesso sui passaporti dei suoi figli. Nel giro di sole 24 ore, pare si lascerà poi convincere a lasciar partire i figli con i nonni. Si dice che sia stato coperto di denaro. Da allora, fino al 2013, ovvero fino a quando ottiene il divorzio e può tornare in Svizzera, Maria non vede i suoi figli.

Nel frattempo Margherita e Serge, il 15 maggio 2013, mandano a processo la figlia, chiedendo una procedura di “limitazione dell’autorità genitoriale“.Il 7 giugno i giudici, anche a seguito di dichiarazioni molto forti messe a verbale contro Maria, daranno ragione ai nonni, affidando loro la custodia dei bambini. Decideranno, come domicilio per i piccoli, la casa di Margherita ad Allaman, in Svizzera. Maria accetta di vivere vicino alla villa dei genitori per poter vedere saltuariamente i figli. I suoi fratelli, e fratellastri, nel frattempo le hanno tutti girato le spalle. Maria, distrutta, parte e va in Georgia. Il 5 ottobre 2016, da una nuova relazione, nasce Roman. Il padre sparisce. Maria ora vive a Tbilisi in Georgia, con gravi problemi economici. Ma vuole lottare per riavere i suoi figli. Maria, a 36 anni, viene colpita da infarto.

Pietro e la moglie russa

Quasi nulla si sa di Pietro de Pahlen, nato nel 1986, 37 anni. Titolare di alcune imprese di costruzioni in Russia, l'unico maschio tra i cinque figli delle seconde nozze di Margherita, ha una figlia Theodora dalla compagna Cristina Sukachvili, una ragazza che vive a Mosca, la cui madre - di origine georgiana e di religione ebrea - vive a Goa in India. Si tratta della decima nipote di Margherita.

Anna, ballerina e insegnante di Yoga

Anna, 35 anni, ha una sorella gemella, Sofia. E' una ballerina, insegnante di Yoga e di danza creativa. Si è formata come tersicorea contemporanea al Trinity Laban e ha studiato Danza Movimento Terapia all’Università di Roehampton.

Sofia, la gemella influencer

Sul suo profilo Instagram dove conta più di 1.600 follower, Sofia condivide foto di famiglia. Legatissima alla sorella gemella Anna ha pubblicato anche ricordi con la mamma Margherita e la nonna Marella Caracciolo scrivendo: "Mi manchi ogni giorno"

Tatiana, la piccola di casa

E' la più piccola dei fratelli. Nata a Parigi nel 1990, ha 33 anni. Lavora nel mondo dell'arte. Su Instagram ha più di 4mila follower. Qualche anno fa in un'intervista a un giornale francese diceva: «Cosa mi ispira? Persone, limiti, una città, un libro, un giro in auto».