Twitter down, il social non funziona. La frase misteriosa: «Hai raggiunto il limite». Poi il tweet “criptico” di Musk

Twitter down, diversi malfunzionamenti si registrano sul social network dal primo pomeriggio di oggi. Di solito quando accade qualcosa del genere sugli altri social - da Facebook a WhatsApp a Instagram - Twitter è sempre il primo posto in cui ci si riversa, con tanto di hashtag #twitterdown: in questo caso è stato invece Twitter ad avere problemi, con molti utenti che hanno lamentato per ore l'impossibilità di caricare il feed. E poi una frase, «Hai raggiunto il limite», non meglio specificata.

Twitter Down, il tweet di Elon Musk

Sembra che il malfunzionamento riguardi quasi esclusivamente l'utilizzo da desktop e non da mobile.

Non è la prima volta che accade da quando Elon Musk ha acquisito Twitter: la prima volta a febbraio, la seconda a marzo, in entrambi i casi gli utenti riscontrarono problemi. Quando a quell'espressione, «Hai raggiunto il limite», solitamente compare quando un utente invia troppi tweet o troppi messaggi diretti: in questo caso arrivava però agli utenti anche in assenza di operazioni.

Poco fa lo stesso Musk ha twittato nuove regole sugli account: «Per affrontare i livelli estremi di data scraping e manipolazione del sistema, abbiamo applicato i seguenti limiti temporanei - scrive - gli account verificati sono limitati alla lettura di 6000 post al giorno, account non verificati fino a 600 post al giorno, nuovi account non verificati a 300 al giorno». Nessun accenno però ai malfunzionamenti.