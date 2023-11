Sonno, cibo e stress: ecco come restare giovani. Importanti una sana alimentazione e una dieta corretta

ANCONA Invecchiare prima si può. Basta seguire alcune, pessime, abitudini e voilà, il gioco è fatto. Non pensate ci voglia tanto: sono sufficienti pochi, malsani ma ripetuti gesti quotidiani per porre le basi per la discesa agli inferi. Alcuni di questi fattori, come fumo, troppo sole e alcol, inquinamento, lo abbiamo già visto nelle recenti puntate di questa rubrica, ora ne tratteremmo altri, così da approfondire questo lato oscuro di ognuno di noi. Come evitare il tutto? Con la sempiterna premessa che niente e nessuno compie miracoli, possiamo però rallentare il processo della caduta libera. Vediamo come.

L'invecchiamento precose

Lo dice la scienza: l'invecchiamento precoce è un fatto in parte genetico ma in parte legato a elementi che si possono governare. Le scelte che si fanno, lo stress, quello che si mangia ma anche come e quanto si dorme. Sono tutte abitudini che possono più o meno determinare un invecchiamento precoce. Quindi, cambiando anche questi piccoli gesti quotidiani possiamo contribuire alla nostra beauty routine e, dunque, rallentare i segni del tempo. È tutto ciò che facciamo, pensiamo e pratichiamo che finisce per segnare il nostro percorso.

Le abitudini da evitare

E allora vediamole, queste abitudini. Pensiamo, per esempio, a quando si dimagrisce e al temibile effetto yo-yo. Di cosa si tratta? Semplice: le continue oscillazioni di peso, come anche ha confermato un recente studio americano, hanno come conseguenza l'alterazione dei legamenti che sostengono i tessuti del viso (e anche quelli del corpo) e queste alterazioni contribuiscono a modificare il viso stesso (e anche il corpo).

Zucchero, acqua e sonno

Risultato: il volto appare stanco, segnato e con rughe in aumento. Stessa musica per il corpo che appare flaccido, senza tono e con pelle raggrinzita. Ecco perché è importante tenere una sana alimentazione e una dieta corretta che deve essere sempre rispettata praticando anche sport in modo regolare. Un'altra cattiva abitudine è lo stress. L'unica soluzione, in questo caso, è quella di cercare di avere sempre un atteggiamento positivo verso la vita e magari dedicarsi a pratiche come yoga, meditazioni e sport.

E qui ci giochiamo vari punti. Cominciamo dallo zucchero: quello che si consuma si trasforma in glucosio e ha un'azione negativa su collagene ed elastina. Dunque, non consumare troppo zucchero. L'alternativa può essere quella di limitarne l'uso con l'accortezza di capire dove si annidano, anche nei carboidrati. E poi bisogna bere abbastanza e la quantità dipende da età, tipo di vita, sesso e anche dallo sport che si pratica ma almeno un litro e mezzo al dì è consigliabile. Infine, il sonno: va ribadito che non solo è fondamentale dormire almeno 7 ore a notte ma anche evitate di dormire a pancia in giù e sul fianco con il rischio, nel secondo caso, che si formino le rughe sul decollété e dintorni, nel primo, sul viso. Meglio, dunque, addormentarsi sulla schiena e con due cuscini sotto la testa. Belle si diventa.