Sepolto vivo in una bara, lo youtuber (che ispirò i TheBorderline) sopravvive per 7 giorni: «​Ho iniziato a piangere, non riuscivo a smettere»

Ha passato una settimana sepolto vivo in una bara, sopravvivendo mangiando cibo precotto e utlilizzando bottiglie di plastica per i suoi bisogni corporali. Ma non si tratta della tragica storia di un errore, bensì dell'ennesima sfida estrema con cui uno youtuber ha messo alla prova i propri limiti. James Stephen Donaldson, meglio noto come MrBeast, vanta oltre 200 milioni di iscritti al suo canale Youtube e quasi 50 milioni di follower su Instagram, dove è diventato una figura iconica proprio per le sue imprese sconsiderate.

Sepolto sette giorni

Il video inizia con l'annuncio audace della sua impresa: trascorrere sette giorni sepolti in una tomba appositamente costruita.

La struttura è fornita di tutto il necessario per sopravvivere: acqua, cibo in scatola, pesi per consentire un minimo di allenamento muscolare e - fondamentale per la riuscita della sfida - un sistema di areazione. L'impresa non è stata realizzata al solo fine di dimostrare coraggio, ma anche per attirare sponsor, con il cibo in scatola sponsorizzato che diventa una parte integrante della narrazione.

Mentre MrBeast è intrappolato nella sua tomba, il video si sviluppa con colpi di scena e momenti coinvolgenti. Gli amici tentano di disturbare il suo isolamento, con casse di musica rivolte verso il terreno per svegliarlo, la creazione di tunnel per raggiungerlo e aggiornamenti continui sul numero di iscritti che continuano ad aumentare, raggiungendo la straordinaria cifra di 200 milioni. L'esperimento non è stato una passeggiata per MrBeast, che una volta rivista la luce del Sole è scoppiato in lacrime: «Ho iniziato a piangere, non riuscivo a smettere».

Il rischio emulazione

Nonostante la spettacolarità dell'impresa, vale la pena ricordare che dietro i video di MrBeast c'è un intero team di professionisti, tra medici, avvocati e addetti alla sicurezza, per garantire l'incolumità del protagonista e dello staff. Questo, tuttavia, solleva il problema delle imitazioni rischiose.

In passato, youtuber come "The Borderline" hanno cercato di emulare le gesta di MrBeast, con risultati tragici. La loro imitazione ha portato a un incidente d'auto fatale durante le riprese di un video, dimostrando i rischi reali di cercare di replicare le audaci sfide di MrBeast senza l'adeguata preparazione e sicurezza.

Nonostante le controversie e i pericoli associati, MrBeast continua a sfidare i limiti dell'intrattenimento online, spingendo gli spettatori a chiedersi quale sarà la sua prossima impresa epica.