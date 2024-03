Ninja, il tumore dello streamer più seguito al mondo: «Dovevo solo rimuovere un neo, hanno scoperto un melanoma»

Tyler Blevins, lo youtuber americano meglio conosciuto con il nome di Ninja, ha svelato di avere un tumore. Lo ha comunicato nelle scorse ore tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo X, rivelando che gli è stato diagnosticato un melanoma e invitando tutti a sottoporsi ai controlli di routine che possono davvero salvare la vita. L'annuncio ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta.

La scoperta

Ninja ha scritto: «Va bene, sono ancora un po' sotto shock, ma voglio tenervi tutti aggiornati. Qualche settimana fa sono andato da un dermatologo per un controllo annuale della pelle e dei nei. C'era un neo sulla pianta del piede che volevano rimuovere solo per sicurezza. Dopo gli esami, però, hanno scoperto che era un melanoma. Nonostante questo, i medici sono ottimisti perché lo hanno scoperto nella sua fase iniziale». Poi, Tyler ha continuato: «Accanto a dove si trovava il neo, mi hanno trovato un'altra macchia scura, quindi oggi, hanno fatto una biopsia e hanno rimosso un'area più ampia attorno al melanoma con la speranza di vedere dei bordi durante l'analisi al microscopio. Questo significherebbe che le cellule non sono andate in giro».

Chi è Ninja

Tyler Blevins ha 32 anni ed è un giocatore professionista di Fortnite, il videogioco che ha appassionato milioni di utenti nel mondo. Il creator americano è così popolare che alcuni giocatori possono addirittura pagare per far assomigliare a lui i propri personaggi. Blevins ha attirato l'attenzione dei maggiori media nel marzo 2018 quando ha giocato a Fortnite insieme a Drake, Travis Scott e JuJu Smith-Schuster in streaming, battendo il record di spettatori su Twitch. Ninja ha oltre 18 milioni di follower sul suo canale Twitch, il più seguito a marzo 2023.