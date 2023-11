La routine anti-age con lo yoga del viso. Sono sufficienti pochi minuti al giorno per mantenere le donne belle e fresche

ANCONA La ginnastica facciale è efficace e non costa nulla e, in tempi come questi, per una super beauty low cost, vale la pena provare. Se volete una conferma, c'è perfino uno studio dei ricercatori della Northwestern University, pubblicato sulla rivista Jama Dermatlogy secondo cui, dopo due settimane il viso appare ringiovanito di tre anni. Mica male.

Cosa serve

Per praticarla con assiduità, basta uno specchio e la volontà di dedicarsi con amore a questa parte così delicata del corpo. Del resto come ci si allena in palestra con gambe, glutei e spalle, così anche i muscoli del viso vanno allenati. Ed ecco, allora, che il facial yoga diventa easy e una sana abitudine quotidiana. Beninteso: non vanno impiegate ore ma sono sufficienti pochi minuti al giorno per mantenerci belle e fresche.

In cosa consiste

Vale la pena ricordare che il nostro viso ha ben 57 muscoli; li vogliamo dunque allenare o preferiamo lasciarli dondolare al vento? Già, anche perché, nella nostra vita di tutti i giorni, ne utilizziamo la minima parte e quindi, alla fine, perdono tono, vigore e si rilassano. Proprio come accade per gli altri muscoli del nostro corpo. Altro particolare: i primi segni della perdita di tono, qui come altrove nel corpo, s'iniziano a vedere dopo i 30 anni. L'uso del facial yoga diventa allora una priorità: è una ginnastica antiage che consente, tramite esercizi ad hoc da eseguire davanti a uno specchio, di tonificare i muscoli del viso e del collo prevenendo così rughe e rilassamento cutaneo.

I principali esercizi

Inoltre, in questo modo, miglioriamo anche la microcircolazione e aumentiamo la produzione di collagene e di elastina.

Si può iniziare dalla ginnastica per labbra e rughe naso labiali, tra le più temibili: sono le prime a comparire e per ridurle, per esempio, possiamo aprire e chiudere la bocca pronunciando la vocale O seguita da una A molto aperta, da ripetere una decina di volte, e poi, magari, raggrinzire le labbra e spingerle in avanti come se si volesse dare un bacio, da mantenere almeno 5 secondi. Per il contorno occhi, soprattutto per prevenire le palpebre cadenti, si possono appoggiare gli indici o i pollici sotto le sopracciglia e spingere verso l'alto per almeno dieci volte, oppure appoggiare indici o pollici sull'angolo esterno dell'occhio e tirare leggermente per circa 20 secondi per poi rilassare il viso per una decina di secondi. E ancora: ruotare lo sguardo in senso orario per 5 o 6 volte tendendo ferma la testa, spostare lo sguardo da destra a sinistra per 5 volte e basso verso l'alto e viceversa. Per una fronte liscia, si possono usare gli indici dal basso verso l'alto per 10 volte o corrugare la fronte aggrottando anche le sopracciglia per 10 secondi. Per gli zigomi si può fare la "faccia da pesce" per 20 secondi, per il collo invece si può mettere la lingua sotto il palato e ripetere questo movimento per 20 volte sentendo il collo tirare oppure tirare fuori la lingua e appoggiarla sulla bocca all'insù.