Riccione, come Richard Gere in "Ufficiale e Gentiluomo" porta via la moglie dall'ospedale: la storia di Mauro e Glenda fa il giro del web

«Chi non sorride, non è una persona seria». Con queste parole si descrive sui social Mauro Forbicini, 50enne di Riccione conosciuto anche come deejay Maurino. Lui, che con il divertimento ci lavora da organizzatore di eventi, non si è smentito neanche nella vita privata e ha voluto conquistare ancora una volta con il sorriso la moglie, Glenda.

E così Mauro si è presentato in ospedale, dove la donna era ricoverata e attendeva le dimissioni, vestito come Richard Gere in «Ufficiale e Gentiluomo». Sorpresa decisamente riuscita, a giudicare dalla reazione di Glenda, che se lo è visto entrare in stanza con un mazzo di rose rosse tra le mani e accompagnato dalla colonna sonora del film, "Up where we belong" di Joe Cocker. Poi Mauro l'ha presa in braccio, proprio come Richard Gere, e l'ha portata fuori. Una scena immortalata dalla sorella di Mauro in foto e video e che ha conquistato tutti i presenti, medici compresi.

La sorpresa

«Voleva essere una sorpresa e un gesto romantico», ha detto Mauro dopo che la sua storia è diventata di dominio pubblico, raccontata dal Resto del Carlino. «I bravi mariti, secondo me, non sono quelli che affittano un costume e comprano fiori.

La storia d'amore

Sono quelli che ogni giorno lavano, stirano, cucinano e stanno con i propri figli...e io ci sto ancora lavorando su!», ha continuato con modestia dal suo profilo Facebook, raccogliendo il plauso di centinaia di persone.

Mauro e Glenda si sono conosciuti nel 2006, il matrimonio è arrivato l'anno dopo. Un amore a prima vista messo a alla prova (brillantemente superata) anche da momenti difficili: lei è stata colpita da un tumore al seno. Una difficoltà ora messa alle spalle, ma che ha indebolito non poco Glenda, che ha avuto la necessità di tornare in ospedale per un'infezione. Ricoverata al Ceccarini di Riccione forse per una puntura di insetto, ci è rimasta per una settimana, fino alle dimissioni ormai diventate celebri dello scorso 15 febbraio.