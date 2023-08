Orso scappa dalla gabbia nella stiva dell'aereo, il video incredibile su un volo per Dubai

Un orso è fuggito da una gabbia nella stiva e ha fatto ritardare un aereo. È accaduto a un volo Iraqi Airways in partenza da Baghdad e diretto a Dubai. Secondo quanto riferito dalla Cnn, la compagnia si è scusata dopo che è circolato online un video di un passeggero che raccontava l'accaduto. In un altro video, si può vedere un cucciolo di orso vagare fuori dalla sua gabbia sull'aereo, mentre le persone lo accarezzano e cercano di confortarlo.

Cosa è successo

"La compagnia si scusa con i passeggeri del volo dall'aeroporto internazionale di Baghdad all'aeroporto di Dubai per motivi che sfuggono al controllo della compagnia", ha fatto sapere Iraqi Airways in una nota, "il ritardo è avvenuto a causa di una spedizione nella stiva". "L'equipaggio dell'aereo si è coordinato con le autorità degli Emirati Arabi Uniti, che hanno inviato una squadra specializzata per sedare l'animale e portarlo giù dall'aereo. Dopo aver controllato l'aereo e aver verificato che non vi fossero danni causati da questo incidente, il volo è tornato a Baghdad", continua la nota.

Iraq's Prime Minister orders investigation into how a bear escaped from a crate in the cargo hold of an Iraqi Airways 737 at Dubai International Airport. pic.twitter.com/yoS4OWjsD5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 7, 2023

Alla fine è stato sedato

Iraqi Airways ha fornito anche alcuni dettagli: l'orso è uscito dalla sua gabbia "all'arrivo all'aeroporto di Dubai" dopo essere "stato trasportato in linea con le linee guida internazionali sul benessere degli animali".

L'orso è stato sedato da un team specializzato e portato via dall'aereo. Non sono, però, stati resi noti i motivi per i quali l'orso è stato trasportato negli Emirati Arabi Uniti.