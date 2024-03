Ora legale, quando torna: lancette un'ora avanti, dormiremo un'ora in meno

Le giornate si allungano, il sole ci fa compagnia per qualche ora in più e il tramonto si sposta un po più in là: sintomi che la bella stagione si sta lentamente avvicinando, e che a brevissimo ci toccherà spostare le lancette avanti di un'ora. Tornerà dunque l'ora legale, ma quando? Manca davvero poco, pochissimi giorni.

Quando torna l'ora legale

L'ora legale tornerà il prossimo weekend, precisamente nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo: le lancette dell'orologio dovranno essere spostate avanti di un'ora alle 2 della notte, che diventeranno dunque le 3. Una data facile da ricordare, dato che coincide con la Pasqua: si dormirà un'ora in meno ma il tramonto slitterà un'ora avanti e ovviamente anche l'alba.

Come è ovvio che sia, l'azione di spostare materialmente le lancette avanti di un'ora non riguarderà i dispositivi elettronici come smartphone, computer, tablet, console e smartwatch, perché si aggiorneranno in modo automatico, ma solo i dispositivi fisici (come ad esempio gli orologi con le lancette).

L'ora legale resterà in vigore fino a fine ottobre: l'ora solare tornerà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre.