Mascara cocktailing trend nato su TikTok. Questa tecnica già conosciuta da anni sta imperversando

Beauty senza limiti? Sì, grazie. E allora, via libera al mascara cocktailing, un trend nato su TikTok e che prevede di utilizzare diversi tipi di mascara per avere un effetto da super star con il trucco. Come si ottiene? Cerchiamo di capirlo nei dettagli che sono particolarmente importanti per raggiungere obiettivi come questi.

Di cosa si tratta

Non è la prima volta che TikTok impone tendenze in ambito beauty: ne abbiamo già parlato con lo Skin Cycling, tanto per citare uno degli ultimi casi. Tra i nuovi trend, c'è dunque il mascara coktailing che si fa sulle ciglia sulle quali si possono applicare diversi livelli di mascara. Risultato? Un occhio da diva, bello, grande e luminoso. Ciglia da urlo. Con questa tecnica si crea una vera e propria miscela, sorta di cocktail appunto ottenuto con vari tipi di mascara. Si usano, per esempio, un mascara allungante, uno che volumizza, un altro che incurva, un altro ancora che amplia lo sguardo e via dicendo. Va anche detto, però, che questo tipo di make up non è proprio freschissimo di uscita nel senso che già alcuni anni fa era di moda utilizzare un mascara allungante con uno scovolino fine per separare le ciglia dopo aver applicato un prodotto volumizzante. I make up artist e i professionisti lo usano da tempo dunque. In questi ultimi tempi, però, il mascara cocktaiing sta imperversando e molti addetti ai lavori ne fanno un grande uso.

La tecnica

La tecnica che si utilizza è molto semplice ed è quella di mettere in sinergia più tipi di mascara per ottenere l'effetto desiderato.

Questa tecnica consente di sovrapporre varie formulazioni per ottenere un beauty look su misura. È chiaro, però, che anche in questo caso valgono delle regole da osservare. Il primo step è, anzitutto, quello di usare un piegaciglia: è uno strumento importante per dare ai peli una forma più incurvata consentendo, tramite la sovrapposizione, di raggiungere un risultato top. Dopo questo passaggio, si passa al mascara: meglio utilizzare un prodotto che separi e definisca le ciglia per evitare che si formino grumi da subito. Poi, si può dare il via a come realizzare la sovrapposizione. Si comincia applicando il proprio mascara preferito, quindi, attraverso un movimento a zig-zag, si avvolgono le ciglia con il secondo layer di prodotto, dal basso verso l'alto. Per raggiungere il massimo della bellezza, sarebbe preferibile attendere che ogni strato sia asciutto prima di continuare a passare gli altri. Così l'effetto sarà migliore e più duraturo. Insomma, è importante applicare i mascara in sequenza e questo crea un risultato unico per le ciglia, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza creando, alla fine, un look personalizzato. In genere, comunque, questa tecnica consiste nell'utilizzare un mascara volumizzante e uno con formula allungante o addensante così da determinare un effetto folto come quello delle ciglia finte. Per aumentare il risultato, si può applicare anche un mascara per fissare il make up in modo che il prodotto possa durare a lungo sulle ciglia.