Tre Bicchieri a 23 vini delle Marche: debutti, ritorni eccellenti e un massimo premio. Ecco l'elenco di Gambero Rosso

Sono 23 i vini delle Marche che quest'anno hanno ottenuto i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d'Italia di Gambero Rosso: tre debutti assoluti, tanti nomi consolidati e qualche ritorno eccellente. Tra quest’ultimi contiamo Fattoria Le Terrazze che riporta il massimo premio nel comprensorio del Conero, dando anche una chiara indicazione su come interpretare il terroir con moderna sensibilità.

La debuttante Madonnabruna accende un faro sulla campagna fermana, un po’ ai margini negli anni passati ma non per questo meno vitale. Si muove in positivo pure il Piceno con il suo rosso simbolo reso protagonista anche da Numa, azienda di nuova generazione che mostra moderne vie espressive. Matelica e i Castelli di Jesi appaiono in forma smagliante, sia per la qualità sia per le novità. Oltre alla scoperta di nuovi vigneron che con molta probabilità saranno protagonisti nei prossimi anni, il club dei Tre Bicchieri accoglie per la prima volta Col di Corte e ridà il benvenuto a Fattoria San Lorenzo, Tenuta dell’Ugolino, Roberto Venturi.

I Tre Bicchieri delle Marche:

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Ambrosia Ris. 2020, Vignamato

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Franz Ris. 2020, Tenuta di Frà

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Lauro Ris. 2020, Poderi Mattioli

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Qudì Ris. 2019, Roberto Venturi

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Rincrocca Ris. 2020, La Staffa

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. V. Il Cantico della Figura Ris. 2020, Andrea Felici

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Villa Bucci Ris. 2020, Bucci

Conero Sassi Neri Ris. 2019, Fattoria Le Terrazze

Falerio Pecorino Maree 2022, Madonnabruna

Il San Lorenzo Bianco 2009, Fattoria San Lorenzo

Offida Pecorino 2022, Tenuta Santori

Offida Pecorino Artemisia 2022, Tenuta Spinelli

Rosso Piceno Sup. 2020, Numa

Rosso Piceno Sup. Morellone 2019, Le Caniette

Rosso Piceno Sup. Roggio del Filare 2020, Velenosi

Sipario 2019, Pantaleone

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. V. V. Historical 2018, Umani Ronchi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Vign. di Tobia 2021, Col di Corte

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl.Sup. Vign. del Balluccio 2021, Tenuta dell'Ugolino

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Ris. 2020, Belisario

Verdicchio di Matelica Collestefano 2022, Collestefano

Verdicchio di Matelica Petrara 2022, Borgo Paglianetto

Verdicchio di Matelica Vign. Fogliano 2020, Bisci