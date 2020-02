I migliori ristoranti italiani a Londra e Parigi secondo Gambero Rosso: le classifiche

Ristoranti italiani in vetta a Parigi, la capitale della Francia unita da profondi legami con l'Italia, a cominciare dal gusto per la buona tavola. Basti vedere l'impressionante quantità di ristoranti, pizzerie, enoteche, o anche semplicemente di prodotti del Made in Italy in vendita nei supermercati d'Oltralpe. E forse non è un caso se Parigi sia tra le piazze più premiate nella guida digitale 'Top Italian Restaurants' de Il Gambero Rosso dedicata agli autentici locali di cucina italiana all'estero.

Nella Top-10 svelata oggi durante il Vinexpo, la grande fiera vinicola francese dove ieri si è recato in visita il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, quest'anno la fanno da padrone Bijou, eccellenza italiana ai piedi di Montmartre di proprietà dello chef napoletano, Gennaro Nasti, il Caffè Stern dei Fratelli Alajmo nel Passage des Panoramas, il Dilia di Michele Farnesi, l'Emporio Armani Caffè Ristorante, Ida by Denny Imbroisi, Il Carpaccio, Il Vicolo, Le BB Pizzeria Trattoria, Le George, Mori Venice Bar, Osteria Ferrara, Passerini, Penati al Baretto, Racines, Retrobottega e Tempilenti. «Siamo felici di essere a Parigi con la prima Gambero Rosso Paris Week per celebrare le eccellenze vitivinicole e della ristorazione nella capitale francese», ha detto il presidente di Gambero Rosso, Paolo Cuccia, sottolineando che la Paris Week 2020 «permetterà ad appassionati esperti e curiosi di scoprire e approfondire le nicchie di produzione Made in Italy, attirando l'attenzione sugli ambasciatori del gusto italiano». Previsto, tra l'altro, per domani l'evento 'Tre Bicchieri? con 60 cantine di eccellenza che hanno strappato il massimo punteggio nella guida Vini d'Italia 2020. E un Grand Tasting che vedrà esposte 120 etichette, la più grande degustazione di vino italiano a Parigi.

Gambero Rosso ha stilato inoltre la lista dei migliori ristoranti italiani a Londra. Di seguito la lista dei 14 ristoranti italiani che chi ama la cucina nostrana non può mancare di visitare nella Capitale inglese: La pizzeria 50 Kalò London di Ciro Salvo; La trattoria/bistrot Cacio&Pepe; La trattoria/bistrot Fiume; L'Antica Pizzeria da Michele; Il wine bar Li Veli; La trattoria/bistrot Macellaio RC South Kensington; Il ristorante Margot; La trattoria/bistrot Osteria Napoletana; La trattoria/bistrot Osteria Romana; Il wine bar Passione Vino; La trattoria/bistrot Popolo Shoreditch; La trattoria/bistrot Radici; La pizzeria Radio Alice; Il ristorante Santo Mare di Andrea Reitano (già proprietario anche di Osteria Romana e Osteria Napoletana); La wine list Sartoria; Il ristorante Satyrio; Il ristorante Theo Randall.

Ultimo aggiornamento: 16 Febbraio, 13:56

