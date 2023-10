Maldive con l'aereo extra-lusso: sedili-letto, pasti gourmet e autista privato all'arrivo. Ecco quanto costa

Milano-Maldive andata e ritorno. Bastano quattromila euro per un viaggio nel paradiso sull'Oceano Indiano, a bordo di un aereo con sedili business, autista privato per il trasporto tra casa e aeroporto e con pasti a bordo degni di uno chef stellato. Beond, questo il nome del vettore, già operativo a Monaco e Zurigo, convinto che anche l'Italia del nord abbia un mercato esclusivo, con partenza dal capoluogo lombardo, scrive il Corriere della Sera.

Scalo obbligato

Decollo dall'Italia a partire da marzo 2024, per due voli a settimana, e da novembre inizio delle vendite.

Il velivolo è un Airbus A319, con 20 anni di servizio, dotato di 44 sedili che si trasformano in comodi letti. La compagnia partirà con una flotta molto ridotta, ma visto che il velivolo è piccolo per viaggi a lunga percorrenza, si dovrà fermare a Dubai, scalo tecnico per il rifornimento di carburante, in attesa che arrivino i nuovi aerei A321LR con 68 sedili e più serbatoio.

Le rotte

Nella primavera del prossimo anno, si aggiungeranno Milano e Dubai come rotte disponibile del vettore, il cui obiettivo è di raggiungere una flotta di 30 aerei entro cinque anni, per collegare 60 destinazioni con le spiagge paradisiache delle Maldive. Che la meta non sia propriamente economica ed alla portata di tutti è cosa nota, per lo meno se si intendono raggiungere i resort di lusso, ma il prezzo di Beond è già superiore alla media di altre compagnie tra cui la nostra Ita Airways, che nel periodo 17-24 dicembre propone un volo in business a meno di 3mila euro, ma forse il cibo non è stellato, come promette la nuova compagnia.