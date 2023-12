Ci sono pochi dubbi che questo sia stato l’anno dell’Intelligenza Artificiale! Lo saranno anche il prossimo e quelli successivi, ma sicuramente è stato un periodo intenso per tutti gli appassionati di tecnologia. È stato l’anno di OpenAI e ChatGPT, di Midjourney di DALL-E, di Llama2 e di decine di altri tool di AI generativa. È stato anche l’anno dell’accordo attorno all’AI Act che regolamenta a livello europeo questo nuovo mondo. Siamo il primo territorio del pianeta ad avviarci verso una legge che controlli questo fenomeno interessante, ma anche rischioso. Il Picchio d’Oro a Francesca Rossi, anconetana oggi a capo dell’AI Ethics di IMB a New York è un ulteriore momento rilevante dell’anno per il nostro territorio marchigiano.

La novità

In un'era in cui l’AI continua a fare passi da gigante, OpenAI ha recentemente presentato una novità legata alle prossime feste natalizie: SantaGPT. Questa nuova iniziativa combina l'atmosfera di questo periodo con la tecnologia avanzata, promettendo di rivoluzionare il modo in cui celebriamo il Natale. OpenAI ha infuso lo spirito del Natale nel suo ultimo prodotto, regalando agli utenti un'esperienza interessante e divertente. Con un saluto gioioso, "Sono Babbo Natale! Diffondo allegria e aiuto con idee regalo", SantaGPT è pronto a supportarci in questi giorni di festa. SantaGPT non è altro che una versione specializzata sul Natale di ChatGPT, basata sulla potente architettura GPT-4. Il suo addestramento è stato perfezionato con tanti contenuti relativi al periodo delle festività natalizie: regali, filastrocche, disegni e tanto tanto altro. Si propone come una soluzione alle innumerevoli domande natalizie che in passato affollavano i motori di ricerca. Da suggerimenti su cocktail natalizi a idee regalo per mogli e sorelle, passando per storie natalizie per bambini, SantaGPT si pone come un valido aiuto in questo periodo festivo. Sa anche disegnare grazie alla integrazione con DALL-E, il motore di OpenAI che si occupa di generare immagini. Gli abbiamo chiesto di farci un disegno da colorare per i bambini di un babbo natale che legge il Corriere Adriatico. Alcuni secondi ed ecco il risultato! SantaGPT, disponibile per gli abbonati a ChatGPT Plus e l'accesso al servizio può avvenire tramite un browser desktop o scaricando l'applicazione ChatGPT sullo smartphone.

Le funzionalità

OpenAI ha predisposto una serie di funzionalità e comandi per rendere l'esperienza con SantaGPT più piacevole. Gli utenti possono interagire con il sistema per ottenere anche filastrocche e canzoni natalizie, ricette di dolci, suggerimenti per vini e cocktail a tema, decorazioni e persino auguri festivi originali anche con il relativo biglietto di auguri. Per capire quanto SantaGPT fosse uno specialista anche del nostro territorio abbiamo provato a chiedere un dolce tipico dell’area Marche sud e la relativa ricetta. Ne è venuto fuori il Frustingo! SantaGPT scrive: “Conosciuto anche come "Pisticcino" in alcune regioni, è un dolce tradizionale delle Marche, in particolare dell'area di Ascoli Piceno. È un dolce natalizio ricco e complesso, caratterizzato da un impasto a base di frutta secca, miele e spezie”. E poi via con tutta la ricetta. Questa simpatica storia di Natale ci fa riflettere sull'evoluzione continua dell'AI e il suo crescente impatto nella vita quotidiana, offrendo un assaggio di come potrebbe plasmare le nostre tradizioni future. Buon Natale!