Imprenditore vende la sua azienda e regala case ai senzatetto: «Ho speso quasi 4 milioni di euro»

A Fredericton da anni c'è un grande problema abitativo. Nella piccola città canadese, situata nella provincia del New Brunswick, tra il 2022 e il 2023 1800 persone erano rimaste senza casa, secondo i dati forniti dalla Cbc. Ecco allora entrare in scena l'uomo che ha deciso di cambiare le sorti dei senzatetto della città: Marcel LeBrun, noto imprenditore tecnologico e filantropo canadese che ha deciso di vendere la sua azienda per una somma a otto zeri, usando il ricavato per aiutare le persone locali in difficoltà.

Il progetto

L'imprenditore ha deciso di investire 3 milioni e 700mila euro in un nuovo progetto chiamato "12 Neighbours", per il quale ha costruito 99 piccole case con tutto il necessario per aiutare i più bisognosi nella sua città. Le case non sono grandi: hanno una cucina, una camera da letto e un bagno, tutto il necessario per restituire signità ai residenti. Inoltre sono anche green, sono dotati di pannelli solari sul tetto per ridurre il costo della bolletta elettrica.

«Mi considero un costruttore di comunità, e in realtà quello che stiamo facendo non è solo costruire una piccola comunità, ma trasformare una comunità in una città», ha detto LeBrun ai media, ripreso da La Vanguardia.

Dopo il successo del progetto, il milionario ha ora in programma un centro comunitario e una caffetteria che saranno gestiti dagli stessi residenti e creeranno nuovi posti di lavoro.