Yoga e wellness per la donna e per la sua bellezza nel tempo. È così che nasce lo Yoga per viso e collo di cui è maestra, Daniela Nava, una vita dedita allo studio delle discipline olistiche, operatrice ad Ancona, nel suo centro in via Isonzo, di discipline bionaturali Oki do, istruttrice Oki Do Yoga e operatrice Meiso shiatsu. «Questa disciplina mira a un risultato di bellezza naturale – spiega – attraverso un allenamento di stimoli pratici, esercizi ed autostimolazioni per riattivare e tonificare la muscolatura di viso, testa e collo rendendoli più funzionali e tonici».

La tecnica

«Con questa pratica, si possono migliorare sia la condizione dei tessuti sia l’aspetto e si può ottenere un notevole effetto di miglioramento dei tratti del viso e del collo e anche per la luminosità della pelle», sottolinea l’esperta. Va ricordato che «nella testa, nel viso e nel collo c’è una vasta complessità di sistemi: muscolare, osseo, circolatorio e linfatico. Insieme interagiscono in modo costante. La mimica e le espressioni quotidiane sono all’origine dell’allenamento inconsapevole di tendini, muscoli e tessuti. Per la bellezza naturale è importante conoscere questo e averne percezione per trovare un bilanciamento».

La pratica

Si comincia appoggiando le mani sul viso, lasciando libero il naso, quindi bisogna lasciar fluire il respiro per 2-3 minuti, poi, rotazione della testa, sempre più ampi, mezzo minuto per ogni lato. Quindi stendere il collo guardando in alto, poi chiudere il mento verso la tiroide tre volte mantenendo 10 secondi; poi, stendere il collo lateralmente inclinando la testa verso la spalla, tre volte per lato, mantenendo 10 secondi. Ruotare quindi la testa a destra e a sinistra, ripetere tre volte mantenendo 10 secondi; quindi, prendere l’orecchio e stirare dolcemente ma con fermezza verso dietro. Ripetere tre volte mantenendo 10 secondi. Poi spalancare e strizzare gli occhi stendendo e aggrottando fronte e sopracciglia (3 per 10 secondi), strizzare le guance verso gli occhi (3 per 10 secondi). E ancora: spostare la mandibola in avanti e poi indietro mantenendo, 3 per 10 secondi, gonfiare le guance facendo scorrere lentamente l’aria in tutti i punti possibili, mezzo minuto, pronunciare le vocali A-O 10 secondi ogni posa, almeno tre volte.

Gli accessori

Per completare ci vogliono un panno caldo e umido da stendere sul viso, l’acqua di rose, che va spruzzata, lasciata assorbire e dopo un minuto si picchietta dolcemente con i polpastrelli il collo e il viso, dal basso verso l’alto. E poi viene il siero alle proteine vegetali. Infine l’unguento alla rosa. Lo step successivo riguarda il massaggio lungo la fossetta delle clavicole dall’esterno verso l’interno, si sale e si scende per i lati del collo, dal centro del mento verso le orecchie fin sotto i lobi, la parte superiore della bocca da sotto il naso fino all’articolazione della mascella. Quindi gli occhi dall’esterno verso l’interno, infine, le sopracciglia verso l’esterno e l’alto. Per chiudere, appoggiare le mani sul viso e respirare profondamente.