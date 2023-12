Harry e Meghan esclusi dal matrimonio del duca di Westminster (padrino di George): «Meglio evitare imbarazzi»

Harry e Meghan Markle esclusi dal matrimonio mondano dell'anno. Le nozze, previste a giugno nel Regno Unito tra il duca di Westminster, Hugh Grosvenor, e Olivia Henson nella cattedrale di Chester, non vedranno la partecipazione dei duchi del Sussex. A rivelarlo è la stampa britannica.

Harry e Meghan esclusi dal padrino di Archie

Secondo il tabloid The Sun la decisione sarebbe stata presa per evitare «potenziali imbarazzi per la famiglia reale», dopo le recenti polemiche e le accuse di razzismo rivolte a due alti membri della Royal family, come ha suggerito una versione clandestina di 'Endgamè.

Le indiscrezioni

Tra le altre indiscrezioni trapelate c'è anche quella che riguarda il principe William, che viene visto in corsa per essere il testimone, dato che Hugh è il padrino di suo figlio, il principe George. Il Sun aggiunge che con un patrimonio stimato di 10 miliardi di sterline il duca di Westminster, 32 anni, è soprannominato «lo scapolo più ricco della Gran Bretagna» ed è stato descritto come il «proprietario di metà Londra», in quanto a capo di un impero immobiliare con più di 1.500 edifici, compresi gli interi quartieri di Park Lane e Mayfair della capitale britannica. È diventato miliardario all'età di 25 anni con una famiglia classificata come la dodicesima più ricca della Gran Bretagna, secondo il Sunday Times Rich List dello scorso anno. Olivia Henson, 30 anni, la futura consorte, ha frequentato la stessa scuola di Kate, il Marlborough College, nel Wiltshire.