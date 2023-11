Fuori Brodetto 2023: la finalissima è un derby tra i brodetti del Caffè del Porto Bistrò (Fano) e Lo Scudiero (Pesaro)

Trentuno serate, centinaia di presenze, due finalisti: è arrivata alle battute finali la sfida dei brodetti che ha visto protagonisti i ristoranti di Fano e della provincia aderenti al Fuori Brodetto l’iniziativa promossa da Confesercenti, con la collaborazione di Comune di Fano, Regione Marche e Camera di Commercio. Una rassegna - iniziata lo scorso 6 ottobre - che ha confermato il successo di pubblico e ampliato quest’anno anche il numero dei ristoranti aderenti, coinvolgendo locali non soltanto di Fano ma anche di Pesaro, Marotta e Colli al Metauro.

Le giurie

La somma dei voti espressi dalle due giurie, tecnica e popolare, ha portato alla finalissima, con uno scarto infinitesimale, i piatti proposti dal ‘Caffè del Porto Bistrò’ di Fano e dal ristorante ‘Lo Scudiero’ di Pesaro che si contenderanno la vittoria, a suon di zuppe, domenica 26 novembre nella bella cornice di Villa Piccinetti (ore 20, località San Biagio 49, Fano – costo della serata 35 euro, prenotazioni aperte ai numeri 378.3027581 - 333.3816525).

Due brodetti accomunati dall’attenzione per le materie prime e da una rilettura personale della ricetta tradizionale che riserverà certamente delle sorprese: per il ‘Caffè del Porto Bistrò’, locale situato a due passi dal porto di Fano molto noto e apprezzato in città anche per la tipica moretta fanese, Simone Serfilippi e Stefania Palazzini porteranno in tavola l’eccellenza del pescato a km 0 in un brodetto che si fonda su due pilastri: creatività e pesce freschissimo del nostro mare. Daniele Patti titolare e chef de ‘Lo Scudiero’, rinomato ristorante del centro storico di Pesaro, firma il secondo brodetto finalista: una ricetta accurata che prende il via da una salsa base di pomodoro aromatizzata con spremuta di granchietti, zenzero e pomodoro fresco e che prosegue con la cottura dei 14 pesci completamente spinati e squamati che andranno a comporre il piatto, servito infine con pane bruscato e olio all’aglio.

Da sottolineare che il calcolo dei voti ha evidenziato un distacco minimo non soltanto tra i due finalisti ma anche con tutti gli altri ristoranti in gara, attestando la professionalità e l’alto livello della ristorazione sul territorio.

Il progetto del Comune di Fano

Non solo brodetto: grazie alla collaborazione con ‘Fano gastronomica’ il progetto del Comune di Fano che unisce i ristoranti della città nel nome della tradizione, il menù della serata di gala a Villa Piccinetti sarà ancora più ricco e aprirà con un classico della cucina di mare, gli spaghetti con le vongole.

A seguire, saranno serviti i due brodetti finalisti e, per concludere, un dolce offerto dalla Pasticceria Guerrino di Fano. A stabilire il vincitore di Fuori Brodetto 2023 sarà la somma dei voti della giuria tecnica e di quelli della giuria popolare alla quale potranno partecipare tutti gli intervenuti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Banca di Credito Cooperativo di Fano, Villa Piccinetti, Antonio Gaudenzi srl e New Copromo. Hanno collaborato, inoltre, in giuria tecnica APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), Accademia Italiana Gastronomia Gastrosofia, Disciples Escoffier International e ChaînedesRôtisseurs coordinati dallo chef Antonio Bedini e i tre esperti della ‘Fano Gastronomica’ Corrado Piccinetti, Fiorenzo Giammattei e Otello Renzi. Ha fatto parte, inoltre, della giuria il gastronomo Alfredo Antonaros. Tutte le informazioni su www.brodettofest.com.