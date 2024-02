Si sente dire spesso che dalle crisi nascono le opportunità. Anche se non è sempre così, la storia di Biofavole ne è un caso emblematico. Nel 2014 Fabio D’Erasmo e Alessandra Poggi sono al settimo cielo per la nascita del loro figlio Leonardo. Tutto procede bene fino a quando, a 5 mesi di età, subentrano dei problemi per lo svezzamento. A Leonardo viene diagnosticata un’allergia a moltissimi alimenti. È il momento in cui i suoi genitori scoprono il valore della campagna (2,8 ettari di terreni) che la famiglia D’Erasmo possiede a Ortezzano. Fino ad allora non se ne erano mai occupati direttamente. Per evitare crisi allergiche a Leonardo sperimentano l’autoproduzione di tutto ciò che è possibile. Raccolgono la frutta dal loro campo e la affidano a un laboratorio esterno per la produzione degli omogeneizzati che Leonardo gradisce. I vasetti finiscono anche nelle tavole dei neonati di amici e parenti, che apprezzano. Da qui l’idea di far diventare questa attività un business.

La fondazione

Nel marzo del 2016 Alessandra fonda Biofavole, che produce «il primo vero omogeneizzato di frutta biologica a Km zero in Italia». E inizia la vendita porta a porta dei prodotti nei negozi del territorio. Piano piano la mamma di Leonardo lascia il suo lavoro e diventa imprenditrice a tempo pieno. Nel 2018, viene costruito il laboratorio produttivo, utilizzando una porzione di terra coltivata a ciliegie. Qui trovano posto i macchinari, poi rinnovati negli anni per poter stare al passo con l’aumento delle richieste. Biofavole produce omogeneizzati, succhi di frutta, passata di pomodoro, marmellate e composte, dado vegetale e ketchup. Tutti i prodotti sono certificati biologici. «Quando raccogliamo la frutta fresca, entro 1-3 giorni viene lavorata. I succhi di frutta sono senza zucchero e tutto è fatto come si faceva una volta in casa. In maniera naturale» precisa Alessandra Poggi. L’elemento dolcificante è il succo d’uva. Anche questo autoprodotto biologicamente. I clienti di Biofavole sono per lo più negozi biologici in tutta Italia, farmacie (in particolare per gli omogeneizzati) e i privati tramite vendita diretta, anche online. Un canale, quest’ultimo, che ha portato anche a consegne all’estero, tra cui un ristorante a Dieppe, in Francia.

Il passaparola

Il passaparola, la partecipazione alle fiere e i social servono per veicolare prodotti e marchio. «Perché Biofavole? Perché questo è un sogno che si è trasformato in una favola. Ovviamente bio», spiega Alessandra. E in un mercato degli omogeneizzati dominato dalle grandi aziende, la micro impresa di Ortezzano si distingue per la qualità. Non c’è partita. Tra i suoi best seller ci sono la confettura di prugna, il succo di mela marchigiana, ma anche il dado e il ketchup. Tra i prodotti novità la confettura di zucca con l’anice stellato e le composte a zucchero zero. Da maggio a novembre i ritmi di produzione sono serratissimi, tant’è che ora l’azienda agricola si avvale di due collaboratori. Biofavole si appresta a implementare un progetto sulla tracciabilità elaborato con la Politecnica delle Marche. E presto inserirà nell’etichetta un QR code dove il cliente potrà riceve informazioni su come nasce il prodotto appena acquistato. «Presto inseriremo qualche prodotto in più. E vorremmo potenziare l’export», conclude Alessandra.