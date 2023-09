Epidermide levigata e addio inestetismi. La microdermoabrasione contro rughe e macchie della pelle

È tra i trattamenti più richiesti e più efficaci: la microdermoabrasione. È impiegato contro varie tipologie di inestetismi tra cui, naturalmente, le rughe. Si può fare al viso ma anche sul corpo. Il top, per la nostra beauty routine e se la professionista o il medico, eccelle, anche durante l'estate si può fare. È una tecnica considerata più soft rispetto alla dermoabrasione vera e propria che, invece, esercita un'azione sulla cute più profonda. Vediamo, allora, di cosa stiamo trattando. Da appuntare: i costi sono più che abbordabili considerando i risultati che garantisce, anche nel tempo. È davvero da provare.

In cosa consiste

La microdermoabrasione, che può essere fatta sia da un'estetista sia dal medico, è un trattamento medico-estetico che ha l'obiettivo di attenuare vari di tipi di inestetismi cutanei, legati all'età e non, attraverso la levigazione della pelle e lo stimolo del rinnovamento cellulare. Fra i principali inestetismi che si possono curare con questo sistema ci sono le cicatrici di varia natura, anche post chirurgiche deturpanti, macchie cutanee e iperpigmentazioni, rughe e perfino smagliature. Questo trattamento viene eseguito per rimuovere porzioni di pelle superficiale esercitando un'azione levigante e stimolando, al tempo stesso, il rinnovamento cellulare. Per rimuovere gli strati superficiali dell'epidermide, si usano vari materiali come i cristalli di corindone o i microgranuli di idrossido di alluminio, che esercitano un'azione abrasiva molto easy.

Come si procede

Si tratta di un procedimento semplice e delicato , una tecnica che si effettua in studio o in ambulatorio e viene eseguita tramite un apposito strumento dotato di un manipolo che convoglia le particelle abrasive direttamente sulla pelle per poi aspirarle subito dopo, eliminando così anche le cellule morte , rimosse dall'azione dei cristalli o dei microgranuli.

Sia chiaro: la quantità di sostanze abrasive da impiegare e la velocità con cui sono direzionate sulla cute,sono stabilite dal medico o dall'estetista. Da evidenziare che questo trattamento può essere eseguito da solo ma anche insieme all'esfoliazione chimica. In genere, i risultati sono molto buoni e comunque dipende anche dal tipo di trattamento che si effettua se molto soft o più strong, che in genere si consiglia per l'autunno e inverno. Questo trattamento, in ogni caso, garantisce l'eliminazione di gran parte degli inestetismi. Per avere il massimo, occorre però effettuare più sedute, per ottenere risultati apprezzabili sono necessarie almeno dalle cinque alle dieci sedute, da eseguire a distanza di una settimana l'una dall'altra. È importante ricordare che questo trattamento è efficace per contrastare inestetismi come rughe, cicatrici e via dicendo poco profondi, mentre per quelli più marcati bisogna ricorrere a procedure più invasive. Per il dopo trattamento, si consiglia di evitare l'immediata esposizione solare e usare protezioni molto alte, evitare anche la ceretta e di usare prodotti esfolianti.