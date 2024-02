Colloquio di lavoro per una posizione da dirigente: «Stipendio di 12.50 euro l'ora, se non sei più interessato lo capisco»

L'insoddisfazione nei confronti delle mancanze relative al mondo del lavoro, soprattutto da parte delle nuove generazioni (Millennials e Gen Z), si fa sempre più pressante e sono molti coloro che decidono di utilizzare i mezzi di comunicazione a loro disposizione (i social) per cercare comprensione e, soprattutto, per avere la possibilità di essere ascoltati dal maggior numero di persone possibili.

La speranza, naturalmente, è quella di arrivare a chi ha effettivamente la possibilità di risolvere i problemi riscontrati, tra uno stipendio troppo basso per poter sopravvivere e orari incompatibili con il concetto di equilibrio tra vita privata e professionale.

Proprio in questo contesto si situa il video pubblicato da @Dreamtwist, un ragazzo che racconta il suo ultimo colloquio: un ruolo da vice direttore in una grande catena di negozi sarebbe stato pagato soltato 12.50 euro all'ora, e l'informazione è venuta fuori proprio nel bel mezzo della conversazione.

Per altro, il modo in cui gli è stato detto sembra davvero nascondere la consapevolezza di quanto lo stipendio non sia adeguato alla posizione.

La prima frase pronunciata dall'uomo è tutt'altro che positiva: «Comincio a pensare che siamo tutti condannati».

Poi, comincia a spiegare cosa gli è accaduto: «Sono appena uscito da un colloquio per la posizione di vice direttore in una grossa catena di negozi. Nel bel mezzo del colloquio, la tipa mi fa "Mi dispiace dirtelo, e capisco se questa informazione ti fa perdere interesse, ma la paga è di 12.50 euro l'ora"».

Nel video, l'ammissione è seguita da un'espressione assolutamente sconfortata da parte del ragazzo. Eppure, non si è perso subito d'animo e ha chiesto ulteriori chiarimenti alla donna che stava conducendo il colloquio: «Va bene, e se fossi promosso a direttore?». La risposta, tuttavia, non è stata affatto quella che si aspettava: in quel caso, da 12.50 euro l'ora si sarebbe passati a 12.75.

«Che cosa dovrei fare?», chiede il ragazzo, «Mi piace lavorare nelle vendite e in passato mi ricordo che si facevano un sacco di soldi, e ora dove sono quei soldi? Se si paga così tanto per i prodotti e ora è tutto molto più caro e nessuno gli dice niente perché la gente deve pagare per forza per avere ciò di cui ha bisogno... dove sono finiti i soldi?». Poi, afferma che vorrebbe davvero imparare un mestiere ma non c'è tempo per farlo dato che il lungo apprendistato è quasi sempre non pagato e nel frattempo ha bisogno di guadagnare per vivere.

Diversi utenti hanno commentato che proprio per questo motivo il salario dovrebbe essere sempre indicato sull'annuncio di lavoro, in modo da non far perdere tempo alle persone in cerca di un impiego che possa permettergli di arrivare a fine mese. Poi, c'è chi afferma: Mi hanno offerto la posizione che ricoprivo vent'anni fa... ALLA STESSA PAGA DI 20 ANNI FA!». Infine, si fa presente la crisi generale del mercato: «Faccio l'addetto alle pulizie in due posti diversi e non so come pagare l'affitto di febbraio... ho una laurea in graphic design»