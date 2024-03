Il carciofo alla monteluponese considerato una vera bontà: tutti i segreti da servire in tavola

MONTELUPONE La ricetta dei carciofi alla monteluponese è firmata Antonio Bedini della Taverna dell'Artista. Pulire e mondare 12 carciofi di Montelupone incluso 5/6 cm di gambo. Tagliare la punta con un taglio netto e orizzontale. Tagliare anche il gambo e conservarlo. Servirà per tenere tutti i carciofi "in piedi" nella teglia. Preparare la farcitura mescolando prezzemolo, aglio fresco(foglie), maggiorana (ideale se fresca). Il finocchietto selvatico sale e pepe, olio evo. Lo chef consiglia di mettere 40% finocchietto 30% prezzemolo 20% aglio e 10% maggiorana. Inserire il mix tra le foglie del carciofo. Sistemare tutti i carciofi nella teglia soffriggere con olio evo per 10 minuti.

LEGGI ANCHE: Il carciofo, mon amour. Quello con le uova strapazzate, è il piatto più antico

Il tocco in più

Aggiungere un Verdicchio e olio evo in pari quantità fino quasi a copertura dei carciofi. Far cuocere lentamente per altri 70 minuti senza utilizzare brodo o acqua.