Barman vendicatico contro chi non lascia la mancia: «Verso meno alcol, poi lo bevo». È polemica: «Il cliente ha pagato il drink»

"Quando un cliente risparmia sulla mancia, allora anche tu risparmi". È la vendetta di un barman, che si comporta in modo a dir poco professionale contro chi non gli vuole lasciare dei soldi in più come ringraziamento per il servizio. Una scelta, quella del giovane, che ha avuto grandi ripercussioni sui social. Anche perché lui ha condiviso un video su Tiktok mentre mostrava ciò che faceva ai malcapitati.

La vendetta

Il protagonista di questa polemica, noto come @swagg0dd, è solito condividere sul suo account contenuti del genere. Questa volta ha caricato una nuova clip lamentandosi di chi non gli lascia la mancia. Attraverso la registrazione ha mostrato cosa fa quando non è soddisfatto. Ovvero prepara le bevande quasi senza alcol, "risparmiando" la bevanda. Nel video in questione ha fornito un esempio di un bicchierino di vodka mescolato con acqua frizzante: il barista riempie il bicchiere di soda fino in cima, quindi aggiunge solo un "goccio" di alcol.

Le critiche

"Dopo aver preparato il drink, mi verso il resto della vodka e la bevo in un colpo", ha detto il barman.

Mance negli Stati Uniti

La mancia è obbligatoria negli Stati Uniti? No, non esiste una legge che obblighi il consumatore a versare una mancia al lavoratore del ristorante o altro locale. In ogni caso è consuetudine lasciare qualcosa in più per il servizio. Nei ristoranti locali, di solito viene pagata una mancia tra il 15% e il 20% del conto totale.