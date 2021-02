Live Non è la D'urso, Ivana Icardi incinta e l'appello al fratello Mauro: «Voglio essere felice con te. Farò pace con Wanda Nara»

Un appello di Ivana Icardi al fratello Mauro Icardi, marito di Wanda e attaccante del Psg. Ivana Icardi da tempo non sente il fratello, sostenendo in passato che la colpa del mancato rapporto fosse della moglie Wanda Nara. Ivana ora è incinta, vorrebbe condividere questo momento di felicità con Mauro Icardi e a “Live Non è La D'Urso” lancia un appello: “Se devo fare pace con Wanda lo farò, non serve la guerra, non serve a niente”.

IVANA ICARDI, L'APPELLO AL FRATELLO MAURO

Ivana Icardi è rimasta incinta di Hugo Martin Sierra, conosciuto sotto i riflettori del reality “Supervivientes” edizione 2020, e vorrebbe condividere questo momento speciale della sua vita con il fratello Mauro Icardi, attaccante del Psg. Il rapporto fra di loro è freddo da tempo e in passato Ivana ha dato la colpa a Wanda Nara. Ora però, ospite di Barbara D'Urso, seppellisce l'ascia di guerra e lancia un appello al fratello: “Non è cambiato niente – ha spiegato - Nonostante tutto, non ci siamo sentiti. Faccio un appello però: lui lo sa che gli voglio bene e glielo vorrei dire faccia a faccia invece che attraverso lo schermo di una televisore. Lui avrà una nipotina e vorrei vedere le bellissime bimbe che ha con Wanda, sono felicissima in questo momento e vorrei esserlo con lui. Se per questo devo fare pace con la moglie lo farò, perché non serve la guerra, non serve a niente”.

