Bianca Guaccero e la crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: «Un amico straordinario»

Bianca Guaccero parla della crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Lo fa su Instagram durante la puntata della nuova versione di "Detto Fatto". Chiamata a commentare le voci sulla rottura tra i due protagonisti, la conduttrice si è limitata a dire: «Non mi permetto di entrare nella sua vita». Lo spazio diviso con Jonathan Kashanian era dedicato al gossip, ma quando si è toccato l'argomento Todaro, Bianca non si è sbilanciata.

«Non entro nel merito delle sue vicissitudini personali, è uno straordinario amico e un bravissimo professionista ma, poi, per il resto non mi permetterei mai di entrare nella sua vita privata», ha dichiarato per poi concludere: «Non so se sia vera questa storia ma mi auguro di no, ripeto non entro nel merito della loro vita». Bianca è molto amica del protagonista di "Ballando con le Stelle" e le voci sulla presunta separazione dalla ballerina professionista di "Amici" sono iniziate quando Valentin, allievo del talent, era ancora dentro la scuola.

Una volta uscito, è stato lui stesso a confessare che lui e Francesca si erano innamorati, ma lui ha voluto fare un passo indietro. «Allora - aveva chiarito l'artista - voglio chiarire una volta per tutte la situazione tra me e Francesca Tocca. Negli ultimi giorni ho ricevuto un sacco di messaggi, in cui tanti mi dicono che ho rovinato una famiglia. Per me la famiglia è stata sempre molto importante e non vorrei mai fare una cosa del genere (ossia rovinare una famiglia). Con Francesca mi conosco da quando ho iniziato Amici (ottobre 2019). Quando sono andato a casa in Romania per le vacanze di Natale, prima del 25 dicembre, Francesca mi ha scritto per farmi gli auguri e da lì in poi abbiamo continuato a sentirci. Lei mi diceva che le mancavo tanto e non solo come ballerino, ma un po’ di più… Anche io sentivo la stessa cosa, però mi sembrava strano perché sapevo della sua situazione. Tuttavia mi ha raccontato che già da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c’era più niente tra di loro».

Due giorni fa, il sibillino post della Tocca, che ha rotto il silenzio sui social: «Dicono che c’è un tempo per seminare E uno più lungo per aspettare Io dico che c’era un tempo sognato Che bisognava sognare».

