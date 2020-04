Andrea Iannone, prima della quarantena l'ultimo tentativo di riconquistare Giulia De Lellis, ma lei...

Un periodo non proprio tranquillo per Andrea Iannone. Da poco condannato dalla disciplinare della Federmoto internazionale a 18 mesi di sospensione, dal 17 dicembre 2019 al 16 giugno 2021, per essere stato trovato positivo al controllo antidoping al Gp di Malesia del 3 novembre, il pilota è rimasto single dopo la fine del suo rapporto con Giulia De Lellis.

Giulia infatti è tornata fra le braccia del suo storico ex, Andrea Damante, conosciuto sotto i riflettori del celebre dating show di Maria De Filippi, “Uomini e donne” ed ora i due stanno trascorrendo l’solamente per l’emergenza coronavirus a casa dell’influencer a Pomezia.

Prima della quarantena però, come fa sapere “Chi”, Andrea avrebbe fatto l’ultimo tentativo per tornare con Giulia: “Il pilota non demorde – fa sapere la rivista - e, poco prima della quarantena, tenta l’ultimo affondo e si presenta da Giulia e dalla sua famiglia; è tardi. La De Lellis è già lontana. L’ultimo tentativo per riconquistarla da parte di Iannone va a vuoto perché Giulia, nel frattempo, ha già deciso come riempire la sua vita”.

