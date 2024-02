Verissimo, Bianca Atzei con Stefano Corti: «Da quando ho partorito, lui mi chiede un secondo figlio»

A Verissimo oggi, sabato 24 febbraio 2024, tantissimi ospiti sono stati intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In studio anche Bianca Atzei e Stefano Corti, da poco genitori del piccolo Noa, che hanno condiviso con il pubblico le loro storie ed hanno parlato del loro amore, tra progetti condivisi e famiglia allargata. Di recente, in occasione del primo compleanno del figlio, la coppia aveva anche dedicato una dolce lettera a Noa Alexander che è stata mandata in onda da Silvia Toffanin.

L'amore per Noa

Il piccolo Noa, figlio di Stefano Corti e Bianca, riempie le giornate della cantante e del giornalista de Le Iene con la gioia che solo un neonato può regalare. «Sono molto fortunato perché Bianca è una mamma meravigliosa e giusta ed è molto bello vederla felice - ha sottolineato Stefano Corti -.

Io sono grato di aver avuto una seconda chance e me lo sto godendo molto di più. Nostro figlio Noa ci sorprende ogni giorno ed io sono innamoratissimo. Io mi sciolgo ed è qualcosa che non si può spiegare a parole».



La nostra storia d'amore

«Il bimbo ci aiuta molto e cerchiamo di contenerci per non trasmettere tensione - ha sottolineato Bianca Atzei -. Da quando ho partorito mi chiede un secondo figlio ma adesso non è il momento». Stefano Corti durante l'intervista ha fatto accenno ad una possibile proposta di matrimonio. «La proposta di matrimonio magari arriva quando meno te lo aspetti - ha sottolineato Stefano -. Sarà una cosa sicuramente particolare ma comunque arriverà.