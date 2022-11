Bianca Atzei e Stefano Corti, il baby shower tutto azzurro: le immagini conquistano i social

Bianca Atzei e Stefano Corti saranno presto genitori e nell'attesa che arrivi il loro bambino hanno organizzato una festa a tema. Un baby shower tutto azzurro per il piccolo in arrivo tra palloncini e farfalle, organizzato nei minimi dettagli, con la compagnia di amici e di familiari.

Ha colpito sullo sfondo una scritta gigante: «Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e di sognare». La coppia ha voluto condividere sui social diversi scatti di questa giornata felice. Bianca era vestita con un abito avvolgente, tutto azzurro e luccicante che mostrava perfettamente il pancione e le forme arrotondate dalla maternità, anche se la cantante ha mantenuto una forma smagliante. Corti, premuroso e dolce, l'ha abbracciata e baciata per tutto il tempo.

La coppia ha vissuto in passato il dolore di un aborto, ma con l'arrivo di questo bambino hanno ritrovato la felicità. Poche settimane fa hanno annunciato il sesso del piccolo, un maschietto, ma non hanno voluto rivelare il nome, di cui si conoscono solo le iniziali, N.A., che la Balti in diverse occasioni mette su post e storie riferendosi al figlio. I due non vedono l'ora di conoscere il piccolo, anche se manca ancora qualche mese per la sua nascita. Il bimbo dovrebbe infatti arrivare i primi mesi del 2023.