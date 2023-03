Bianca Atzei e la cicatrice del parto: «Il segno più bello della mia vita». Corti scherza: «Se non ti copri...»

«Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita». Commenta così Bianca Atzei la sua ultima foto pubblicata su Instagram, in cui mostra la cicatrice rimasta sulla pancia dopo il parto cesareo. Fra i commenti al post spunta quello di Stefano Corti, il compagno della cantante, che scherza: «Se non ti copri chiedo il mantenimento». Lo scorso 18 gennaio è nato Noa Alexander, primo figlio della coppia dopo una precedente gravidanza non andata a buon fine.

Bianca Atzei, la foto della cicatrice

«Dopo un cesareo la tua pancia non va via subito e rimane una cicatrice sul corpo, molte donne non si accettano e guardarsi allo specchio fa male» ha spiegato la cantante nelle stories di Instagram. «Ma da quel taglio hai potuto dare luce a una nuova vita e solo una donna può capire un’altra donna che diventa mamma», ha aggiunto. Nonostante abbia partorito solo un mese e mezzo fa, in foto Bianca Atzei esibisce già una linea perfetta. E quella cicatrice che per lei, come per tutte, non rappresenta un inestetismo, ma il simbolo della nascita di una nuova vita.