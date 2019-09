Sossio Aruta e Ursula confessano i problemi di coppia: «Ora felicissimi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal trono Over di Uomini e Donne fino all'attesa della loro figlia Bianca: la storia d'amore tra Sossio Aruta ha vissuto tanti alti e bassi, ma ora la coppia sogna di pianificare il futuro. E chissà che non arrivi, dopo la nascita di Bianca, anche l'annuncio di un possibile matrimonio...Oggi sono finalmente molto felici, ma in questi anni l'ex calciatore e la sua compagna ne hanno davvero vissute di tutti i colori. Tra allontanamenti e riconciliazioni,hanno vissuto anche l'esperienza di Temptation Island Vip, che sembrava aver fatto scoppiare la coppia e che in realtà è stata l'occasione di un nuovo inizio. Le cose, però, non sono state facili nemmeno nei primi mesi di gravidanza di Ursula. Oggi, poco tempo prima della nascita di Bianca, la coppia ha deciso di raccontarli, ospite in studio di Maria De Filippi proprio a Uomini e Donne., ad esempio, cita alcune scenate di gelosia da parte di: «È qualcosa che trovo immotivato, ricordo una volta in cui si era infuriata perché avevo risposto con degli smile ad alcuni messaggi ricevuti da una ragazza che avevo conosciuto durante una serata, ma semplicemente non volevo essere scorbutico e rovinare un rapporto nato in un contesto lavorativo». La compagna, però, ha risposto così: «Il nostro rapporto va benissimo, solo che abbiamo dei problemini perché Sossio è troppo leggero e superficiale, questo un po' pesa sul nostro rapporto».Se Gianni Sperti si è schierato dalla parte di, la cosa non ha infastidito più di tanto. «Quello che conta è che ho avuto la conferma di un amore vero, abbiamo superato tanti litigi» - spiega la donna - «Io dico che la bambina già non lo sopporta più, lui per niente si scalda e alza la voce. Il mio primo istinto è reagire, quindi devo anche un attimo gestirmi, altrimenti arriviamo a... non vi so dire dove, lascio immaginare». La replica dinon si fa attendere, ma è una vera e propria dichiarazione d'amore: «Ursula è una grande donna, con carattere, spigolosa, abbastanza aggressiva. A volta esagera e poi vado anche io fuori di testa, è facile litigare. Ma è proprio lei la donna che voglio al mio fianco». E sul: «Abbiamo già comprato un bel po' di cose insieme, ovunque andiamo troviamo sempre attestati di stima e tutti ci chiedono quando arriverà quel momento. Siamo pronti, manca poco: ho trovato una squadra nonostante i miei 49 anni...».