Tommaso Zorzi: «Oggi sono in ansia e esaurito». Sarà perché Aurora Ramazzotti sta partorendo?

«Questa mattina mi sono svegliato veramente esaurito. Tra ansia ed esaurimento oggi mi aspetta una giornata veramente in salita». Così Tommaso Zorzi si espone nelle sue Instagram Stories. Uno stato d'animo che porta a riflettere. Sarà mica che la sua storica amica, Aurora Ramazzotti, starà per partorire? I tempi stringono e poi, quale amico non sarebbe in ansia per un evento così importante e, soprattutto, tanto atteso.

Tommaso Zorzi: «Basta poco per cambiare lo stato d'animo di una persona»

Aurora Ramazzotti da sempre è protagonista sui social e, da quando è incinta ancor di più. La sua gravidanza è agli sgoccioli e tra poco potrà abbracciare il bebè che aspetta da Goffredo Cerza. Tutto normale all'apparenza, ma c'è anche chi potrebbe essere in ansia per questa lunga attesa. Come, appunto, Tommaso Zorzi.

L'ex concorrente del GfVip e ora conduttore tv, poi, aggiunge: «Prima di tornare a casa, sono entrato in un bar e la barista mi ha offerto la colazione. È stata gentilissima e mi ha detto tante cose carine perché aveva visto le mie Instagram stories precedenti. Sapeva che fossi agitato!».

«Questo è stato un gesto che mi ha rincuorato, perché basta davvero poco per cambiare lo stato d'animo di una persona», conclude Zorzi.