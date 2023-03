Massimo Giletti e Sofia Goggia, spunta la foto rubata in montagna: «Lui è cotto di lei»

Il cuore di Massimo Giletti è impegnato. E non da oggi. Ma solo oggi, a Belve con Francesca Fagnani, ha deciso di non nascondere il suo sentimento anche senza ancora fare nomi e cognomi. Anzi si. Lo fa subito, a inizio trasmissione quando rivolgendosi alla conduttrice racconta: «Pensavo a Sofia Goggia che una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco...».

La confessione a Belve

Di Più Tv svela poi una battuta della Fagnani sfuggita a tanti: «Allora adesso la invitiamo qui in studio, Sofia…». Massimo diventa rosso, sorridere, chiude gli occhi. Poi ha insistito con Massimo, chiedendogli se nel suo cuore ci fosse una persona, se fosse sereno in amore. «Sì, esiste», ha confermato lui. La conduttrice allora ha provato l’affondo finale, domandando se lui amasse la montagna. E lui, ancora imbarazzato, ha confermato: «Amo le montagne vincenti», riferendosi sempre a lei, alla sua campionessa di sci, che continua a vincere.

La foto rubata

Una confessione inaspettata. Non prevista ma arrivata come una piccola liberazione. Forse anche per lui. Entrambi sono riservati, non amano mettere in piazza i sentimenti, anche quando l’evidenza non lascia dubbi. Il settimanale ricorda anche che a conferma che questa storia va avanti da tempo, c’è una foto “rubata”, scattata qualche mese fa in montagna. «Una foto che coglie Massimo, di spalle, mentre cammina dietro a Sofia durante un loro incontro che avevano cercato di tenere segreto perché, come è successo altre volte in passato, Massimo ci va sempre con i piedi di piombo sui suoi amori che vuole vivere al riparo da tutto e da tutti».

La differenza di età, quasi trent’anni, non sembra essere un problema e nemmeno la vita prima di impegni di entrambi. Secondo, Di Più Tv, «non appena hanno qualche giorno libero fanno il possibile per vedersi, per stare insieme. Massimo è “cotto” di Sofia», riferisce al settimanale una persona molto vicina al giornalista. Di sicuro da parte di Sofia difficilmente sentiremo parlare della sua vita privata.