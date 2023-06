​Tom Cruise a Roma, a Ciampino foto e autografi con il personale dell'aeroporto e con gli altri passeggeri

È arrivato a Roma allo scalo vip dell'aeroporto di Ciampino intorno alle 19.15 il divo americano Tom Cruise. In Italia per promuovere il nuovo suo film "Mission Impossible - Dead Reckoning", in uscita sul grande schermo. L'attore americano è apparso molto sorridente, disponibile e gentile. E si è concesso senza riserve per foto-ricordo e autografi col personale dell'aeroporto e altri passeggeri presenti che lo hanno riconosciuto.

Al suo arrivo è stata presente la polizia di frontiera, che lo ha scortato fino alla macchina che lo attendeva con l'autista. L'auto è partita subito verso Roma-centro dove alloggerà e passerà alcuni giorni di promozione del suo film girato anche nella Città Eterna lo scorso anno.