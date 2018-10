Tina e i viaggi d'amore: trasferta a Firenze per il fidanzato Vincenzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua la storia d’amore frae il nuovo fidanzato,. L’opinionista e tronista di “Uomini e donne” infatti, dopo la separazione dal marito Chicco Nalli, da cui ha avuto tre figli, e un periodo da single (in cui si parlava di un suo avvicinamento a Giorgio Manetti) ha reso pubblica la sua relazione con Ferrara, imprenditore fiorentino.Tina infatti viene spesso sorpresa nel capoluogo toscano, come dimostrano le foto pubblicate da “Nuovo” che vedono Tina in compagnia del fidanzato, fra abbracci e giri di shopping.Ad accompagnarli anche un caro amico dell’opinionista arrivato a Firenze proprio per conoscere il nuovo compagno della Cipollari. Ancora single invece l'ex marito di Tina Chicco Nalli (in arte Kikò) che ha messo fine alla sua love story con l’attrice spagnola Myr Garrido, conosciuta su un set .