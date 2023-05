Taylor Swift, Fernando Alonso? No, la stampa inglese è certa sia sbocciato l'amore con un cantante. Ecco chi è

Taylor Swift, negli ultimi giorni, è stata al centro del gossip per il presunto flirt con il pilota di Formula Uno, Fernando Alonso. A parte qualche frecciatina sui social, specie da parte di lui, nessuno dei due aveva confermato o smentito le voci che circolavano. Ecco, però, che una fonte del tabloid The Sun, è sicura che la popstar americana sia sì innamorata ma non di Alonso, bensì di un collega: il frontman di una delle band più apprezzate in Inghilterra e non solo.

Taylor Swift è tornata single dopo ben sei anni di relazione con l'attore Joe Alwyn. Ora, stando alle recenti rivelazioni di una fonte vicina alla popstar, ecco che l'amore sarebbe di nuovo nell'aria. Taylor Swift starebbe, infatti, frequentando il cantante del gruppo britannico 1975: Matty Healy. I due hanno già collaborato insieme e proprio durante una tappa del tour della band, Taylor è stata una dei super ospiti. Come se non bastasse, Matty era presente all'ultimo concerto della popstar che si è tenuto ieri, venerdì 6 maggio, in Tennessee.

Le dichiarazioni della fonte segreta

La fonte segreta ha rivelato al Sun: «Lei e Matty sono follemente innamorati. Sono all'inizio, ma stanno molto bene insieme. Si sono frequentati per la prima volta, molto brevemente, quasi dieci anni fa, ma la cosa non aveva funzionato. Taylor e il suo ex Joe in realtà si sono lasciati a febbraio, quindi non c’è stato assolutamente alcun tradimento. Sia Matty che Taylor sono stati in tour nelle ultime settimane, quindi si sono visti un sacco anche su Facetime e hanno scambiato molti messaggi, ma lei non vede l’ora di rivederlo. Essendo due star internazionali, capiscono meglio di chiunque altro le pressioni del loro lavoro e supportano incredibilmente le rispettive carriere. Sono entrambi enormemente orgogliosi ed entusiasti di questa relazione e, a differenza dell’ultima di Taylor, che è stata volutamente tenuta lontana dai riflettori, lei non vuole nasconderla. Taylor vuole solo vivere la sua vita ed essere felice. Ha detto agli amici che Matty volerà a Nashville durante il fine settimana per sostenerla nella prossima tappa del suo tour. Sembra proprio l’inizio di una favola per questa nuova coppia. Lei è molto felice di come stanno andando le cose ultimamente».