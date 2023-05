Raffaella Fico, il mistero del topless per lo scudetto del Napoli: cosa è successo

Raffaella Fico l'aveva promesso: lei è una tifosissima del Napoli e prima della conquista dello scudetto la showgirl ex Grande Fratello aveva annunciato: «Come festeggio lo scudetto? Facendomi un bagno in zona Posillipo, se sarà in topless o in costume? Questo lo vedremo, non posso svelare tutto, ma una promessa è una promessa...».

La promessa del topless tricolore

A dirlo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è la showgirl Raffaella Fico, tifosa partenopea doc che a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari aveva svelato cosa avrebbe fatto in caso di vittoria del campionato. La notizia del topless di Raffaella Fico aveva mandato in visibilio i tanti fan della bellissima mora napoletana. Per il momento non si hanno notizie di bagni al mare e nemmeno di topless. Ma lo scudetto del Napoli è talmente fresco che ci sarà tempo e modo per mantenere la promessa.