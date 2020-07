Stefano De Martino in barca con la bionda misteriosa. E' lei la nuova fiamma?

Stefano De Martino assieme a una misteriosa bionda, è forse lei la fiamma segreta di cui tanto si parla. Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati, è stato un continuo gossip su una possibile nuova love story del conduttore di “Made in sud”.

LEGGI ANCHE: Ambra Angiolini e Max Allegri innamorati, fuga per la "luna di miele" a Montecarlo

Prima si era parlato di una sua collega proprio a “Made in sud”, di mestiere ballerina. Il nome emerso è stato quello di Mariarosaria Leone, che ha poi puntualmente smentito dal suo account social, come del resto ha fatto de Martino in trasmissione.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez, la reazione sul gossip legato al marito Stefano de Martino: «L'amore è...»

Adesso “Nuovo”, settimanale di Riccardo Signoretti in edicola domani giovedì 2 luglio, ha in copertina proprio l’ex marito di Belen Rodriguez. A fianco a De Martino, su una barca, una misteriosa ragazza, su cui campeggia il titolo: “De Martino prende il largo con una bionda”. Forse la nuova fiamma, oppure l’ennesima amica che sarà costretta a smentire…

Ultimo aggiornamento: 2 Luglio, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA