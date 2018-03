La moglie di Bonolis bacia un altro uomo a cena Serata pazza al ristorante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Un bacio “galeotto” per. Si torna a parlare della moglie diche è stata sorpresa da “Vero” mentre in un ristorante della Capitale mentre bacia un amico.Nessun tradimento scoperto però, ma solo un bacio scherzoso in amicizia, dato che nella tavolata c’è seduto anche Paolo che scherza e ride con Sonia.Finita la cena la coppia saluta gli amici e si concede una passeggiata romantica nella capitale.