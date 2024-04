Anne Hathaway: «A un provino mi chiesero di baciare 10 ragazzi in un giorno. Non volevo fare la difficile, ma è stato disgustoso»

Ha abbagliato le sale con la sua bellezza e la sua bravura, interpretando i ruoli più disparati e confermando la sua abilità camaleontica che le è valsa un Premio Oscar (oltre a Golden Globes, Bafta e altri ancora) per il ruolo ne "Les Misérables". Anne Hathaway ha iniziato la scalata al successo da giovanissima, interpretando personaggi anche in pellicole a basso budget. È proprio in quel periodo che è stata protagonista, lei come tanti altri, di casting sgradevoli.

In un'intervista con V Magazine Hathaway ha svelato che durante alcune delle audizioni per le commedie romantiche degli anni Duemila veniva richiesto ai partecipanti di effettuare dei "test di chimica" con una serie di attori, per valutare quanta intesa ci fosse tra di loro. Un modus operandi considerato normale all'epoca, che ha suscitato sentimenti contrastanti nell'attrice: «Negli anni Duemila – ha raccontato – e questo è successo anche a me, era considerato normale chiedere a un attore di pomiciare con altri attori per testarne l'intesa.

«Non volevo essere etichettata come "quella difficile"»

Che in realtà è anche il modo peggiore per farlo».

Durante un'audizione, ha ricordato Hathaway, «mi è stato detto: "Oggi verranno dieci ragazzi e tu potrai scegliere. Non sei entusiasta di pomiciare con tutti loro?"». A quel punto, ha detto, «ho pensato che ci fosse qualcosa che non andava in me perché non ero per niente emozionata all'idea di farlo. Per me era disgustoso». E ha continuato: «Ero così giovane e terribilmente consapevole di quanto fosse facile perdere tutto, venendo etichettata come "quella difficile". Quindi ho semplicemente fatto finta di essere emozionata e sono andata avanti».

«Nessuno stava cercando di di ferirmi – ha concluso –. Era semplicemente un momento molto diverso e al giorno d'oggi sapremmo meglio come gestirlo».