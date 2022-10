Totti, primo bacio con Noemi Bocchi alla luce del sole nella sua Roma

Se ancora ci fossero dei dubbi, arriva l'ennesima conferma del fatto che Francesco Totti ha voltato pagina. Per il Pupone Ilary Blasi è solo un ricordo, sebbene la loro guerra legale non sia ancora entrata nel vivo. E così dopo mesi di silenzio e una separazione sempre più complicata, ha deciso di uscire allo scoperto. E ancora una volta è stato paparazzato insieme alla sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi, mentre si scambiano baci e coccole davanti a tutti.

Il cambiamento

«Con Noemi, Francesco è tornato a sorridere», ha dichiarato pochi giorni fa l'amico storico Alex Nuccetelli. E in effetti Francesco Totti sembra davvero aver ritrovato la serenità perduta. Nonostante in futuro debba affrontare il sanguinoso divorzio con Ilary Blasi, del quale il gossip parla da mesi, l'ex capitano giallorosso è riapparso anche sui social, in compagnia dei figli, nuovamente sorridente. E non ha alcuna intenzione di nascondersi ancora.

I baci davanti a tutti

Nel ristorante di Santa Severa, tanto caro all’ex calciatore, va in scena siparietto d’amore tra lui e Noemi Bocchi. I due non solo non si nascondono più ma si scambiano baci tenerissimi alla luce del sole durante il pranzo con gli amici, come mostrato dal settimanale Gente, che è riuscito a paparazzarli. Nello stesso locale un mese fa si era svolta la festa di compleanno di Francesco e anche allora erano scattate le effusioni pubbliche con la sua nuova fiamma.

Non è la prima volta

Francesco Totti e Noemi Bocchi non hanno più alcuna intenzione di nascondersi. Dopo essere stati paparazzati a Monte Carlo insieme durante un weekend di padel, cene romantiche e avvistamenti allo stadio, hanno pranzato in un ristorante sul litorale laziale. Nello stesso locale, dove un mese fa si è tenuto il party di compleanno dell’ex capitano giallorosso e nello stesso posto in cui lui aveva chiesto la mano a Ilary Blasi. Un ristorante in cui Francesco si sente a casa e dove ama vivere i momenti felici della sua vita. E proprio in quel ristorante sono andate in scena le tenere effusioni. La coppia era a tavola con un gruppo di amici e i fotografi li hanno sorpresi tra baci affettuosi, chiacchiere e sguardi complici. Il tutto alla luce del sole e davanti agli altri commensali.