Sonia Bruganelli in partenza per le vacanze col jet privato. I fan notano un dettaglio: «Che brutta...». La moglie di Paolo Bonolis, in partenza per le vacanze, ha immortalato il momento con uno scatto sulla scaletta dell'aereo privato all'aeroporto di Ciampino. Stavolta però non sarebbe stato l'utilizzo del jet a scatenare i messaggi dei follower. Ma un altro dettaglio.

«Ma perché indossi una mascherina a forma di mutande?», avrebbero chiesto alcuni utenti. E ancora: «Che brutta la mascherina, sembrano slip». C'è poi chi nota anche un altro particolare: «Il naso va tenuto dentro la mascherina e non fuori».

Tanti anche gli auguri di buone vacanze per la moglie di Paolo Bonolis. «Non ascolatare gli haters, divertiti». E infine: «Se si può permettere il jet, fa bene a usarlo. Buone vacanze Sonia».

