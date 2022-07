Kylie Jenner, un jet privato per 3 minuti di volo: il web insorge

Il tempo è denaro. Sarà per questo che Kylie Jenner avrà pensato di risparmiarne prendendo un jet privato per percorrere una distanza di 64 km in 3 minuti. Neanche il tempo di un caffé e l'imprenditrice digitale è arrivata a destinazione, volando da Camarillo a Van Nuys, in California.

Kylie Jenner, un jet privato per 3 minuti di viaggio e il web insorge

Il viaggio lampo, avvenuto mercoledì, è diventato subito virale e ha fatto insorgere il popolo web che ha giudicato inopportuna la scelta della Jenner, tanto per ragioni economiche, quanto ambientali. «I ricchi usano il jet privato per fare 3 minuti di tragitto, però la colpa della distruzione del pianeta è chiaramente nostra perché non usiamo i bicchieri di carta o perché non compriamo lo shampoo solido, mi sembra ovvio» ha twittato un utente. «60km in aereo e devo pensare al climatizzatore» ha commentato un altro, sotto al post pubblicato da “Celebrity Jets”, il profilo che traccia le rotte dei jet privati delle celeb, indicando rispettivo consumo di carburante ed emissione di Co2, e le pubblica su Twitter.

A fronte di un caro dell'energia e di una profonda crisi climatica che il mondo intero si sta trovando ad affrontare, la moglie di Travis Barker si è dimostrata del tutto indifferente ai problemi del Pianeta: avrebbe potuto noleggiare una macchina qualsiasi e nel giro di un'ora sarebbe arrivata a ugualmente destinazione. Invece ha preferito sorvolare le due cittadine con un jet, in barba alle sorti della Terra.