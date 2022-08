PORTO SANT’ELPIDIO - Oggi è il giorno delle prove. Dalle 16 i jet della pattuglia acrobatica nazionale solcheranno gli spicchi di cielo elpidiense per prendere confidenza con l’area dove domani dovranno esibirsi. Punti di riferimento terrestri saranno accuratamente verificati dopo i vari briefing fatti davanti alle cartine. Evoluzioni abbozzate. Disegni nell’aria.

APPROFONDIMENTI GLI APPUNTAMENTI La piazza centrale del centro storico dj set per una notte. La costa per quattro sere all'insegna dello street food

Passaggi di gruppo e poi via pronti per il giorno dopo. Ma è quanto basta per elettrizzare il grande pubblico, che già affolla la costa elpidiense, dando solo un’idea di quello che poi, in grande, avverrà realmente nella giornata dell’Air Show di domani. Insomma la settimana più attesa dell’estate con oggi è entrata nel suo clou.



I 70 anni di Porto S. Elpidio

L’appuntamento è di mezzo pomeriggio, ore 16, sul lungomare centro ma, stando all’esperienza di altri eventi simili sulla costa, lo spettacolo della pattuglia acrobatica si potrà gustare anche a nord e a sud della città e soprattutto ancora di più nelle zone collinari della città, quelle la cui vista cade a picco sul mare Adriatico dando una caratterizzazione unica a Porto Sant’Elpidio. Un evento fortemente voluto dal sindaco Nazareno Franchellucci e dall’assessore ai Grandi Eventi Patrizia Canzonetta, come manifestazione principale per celebrare i 70 anni della Città che hanno caratterizzato il 2022.



Il programma

Dunque oggi le prove generali sul lungomare centro. Domani, dalle 16, invece il programma vero e proprio definito dall’organizzazione, che prevede oltre all’esibizione della celebre pattuglia acrobatica, il lancio dei paracadutisti 1° Reggimento Tuscania e lo show di altre celebri compagini come il 15° Stormo Aeronautica Militare, la FlyzonE Asd, Yak Italia, Aec Picenum, ecc. Poi, sempre domani ma in serata, tutti invece a passeggio nella speciale edizione del Salotto della Calzatura a cura dei commercianti di Vivi il Centro. La centralissima piazza Garibaldi e le vie limitrofe saranno infine percorse a partire dalle 20 anche dall’ironia, dalla simpatia e dalla carica della Mabò Band.



Stasera alla Faleriense

Stasera invece alla Faleriense il lungomare sud sarà animato dal Mercatino in Riva al Mare a cura della Pro loco e alle 21.15 sulla piattaforma, per tutti i bambini ci sarà lo show gratuito di Maga Puzetta, promosso dall’assessorato ai Grandi Eventi e dall’assessorato al Turismo, non mancheranno animazione e giochi e lo spettacolo delle bolle di sapone giganti.