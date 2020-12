Primo Natale da mamma per Silvia Provvedi: «La vita dedicata a Nicole. Il mio compagno mi manca, nessuno ci dividerà»

Silvia Provvedi trascorre il primo Natale da mamma assieme alla figlia Nicole, nata lo scorso 18 giugno, ma al suo fianco non ci sarà il compagno Giorgio De Stefano, attualmente recluso in carcere per via di un’inchiesta legata all’’ndrangheta: “Mi manca da morire – ha fatto sapere Silvia - Nonostante la difficoltà e la divisione, la lontananza forzata, siamo così uniti che niente e nessuno ci dividerà.

Silvia Provvedi ha la figlia Nicole al suo fianco e, nonostante il periodo non facile, questo l’aiuta ad essere serena: “Il periodo non è dei migliori – ha spiegato in un’intervista a “Chi” - io sono piena d’amore. Dico grazie alla mia famiglia, al mio compagno nonostante la lontananza. Sono molto innamorata e molto serena. Ho la certezza che questo sia solo un periodo e prima o poi ne usciremo anche più forti di prima. E poi essere diventata mamma è come fosse un super potere che ti proietta verso la visibilità”.

Il fidanzato Giorgio De Stefano è in prigione, ma la situazione non ha ripercussioni sul loro amore: “Mi manca da morire. Nonostante la difficoltà e la divisione, la lontananza forzata, siamo così uniti che niente e nessuno ci dividerà. Questo lo voglio ribadire con forza. Ci sono pochi mezzi per comunicare, ma per noi diventano importantissimi e sappiamo come sfruttarli. Non c’è legge che possa disegnare le linee perfette delle nostre vite, dobbiamo provarci noi pretendendo il meglio che la vita ci offre anche quando ci sono muri che sembrano altissimi".

